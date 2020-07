Secretismo por coronavirus: ¿Dónde serán los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s en Nueva York? Policía y bomberos alertas por racha de explosiones ilegales

La TV parece ser el sitio ideal para disfrutarlos este accidentado año desde el techo del Empire State Building

Un 4 de julio sin la exhibición pirotécnica de Macy’s en Nueva York hubiese sido un día nefasto para las tradiciones de la ciudad y el país.

Este accidentado año, cuando la gente y la ciudad más necesitan levantar los ánimos y hace semanas se ha vivido un despliegue ilegal de fuegos artificiales, la tradición pirotécnica oficial ha sido salvada, pero con cambios drásticos.

El calendario comenzó el lunes 29 con cinco minutos de despliegue pirotécnico desde Long Island City (Queens). Ese formato breve se mantuvo durante toda la semana entre 9 y 10 p.m. en diferentes puntos de la ciudad, siempre anunciados a última hora para evitar congestionamientos que arriesgaran la distancia social.

“Cada espectáculo es breve y terminará antes de que los residentes puedan reunirse”, adelantó en un comunicado Macy’s, cuya tienda insignia de la calle 34 en Manhattan fue saqueada en medio de los disturbios sociales que sufrió la ciudad a principios de junio.

Fue la antesala de un gran cierre para hoy sábado, aniversario número 244 de la Independencia. A diferencia de otros años, el espectáculo musical y visual no se hará en algún río de la bahía, sino desde el techo del Empire State Building.

Según Macy’s, los fuegos artificiales de esta noche presentarán un programa musical que es “una mezcla de himnos pop y patrióticos que celebran la resistencia de la ciudad de Nueva York durante la pandemia COVID-19″.

Entre los cantantes anunciados está John Legend, Alicia Keys y The Young People’s Chorus of NYC, que interpretará virtualmente los temas “America the Beautiful” y “Lean On Me”.

Además el final contará con el Dr. Elvis Francois, cirujano de la Clínica Mayo, quien saludará a los trabajadores de primera línea.

El especial “Fireworks Spectacular” se emitirá esta noche por NBC de 8 a 10 p.m., hora de Nueva York.

En paralelo, NYPD y los bomberos están alertas porque en las últimas semanas NYC ha estado viviendo una serie de explosiones de fuegos artificiales ilegales que algunos dicen es en protesta por la larga cuarentena y otros las asocian con las manifestaciones raciales.

Los bomberos de Nueva York (NYPD) confiscaron fuegos artificiales ilegales valorados en casi $37 mil dólares en los últimos nueve días y arrestaron a 17 personas, hasta el jueves 2 de julio.

Algunos han criticado la modalidad de haber hecho varios despliegues este año. “Mis electores están extremadamente preocupados por los fuegos artificiales de Macy’s”, criticó en Twitter la presidenta del condado Manhattan, Gale Brewer.

“Ya hay espectáculos de fuegos artificiales sorpresa en nuestros vecindarios, para angustia de las personas (…) Tener un espectáculo de fuegos artificiales sorpresa viajando por 6 días en medio de una crisis presupuestaria no tiene sentido“, agregó Brewer el lunes.