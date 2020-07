Susto en Yankee Stadium: el pitcher Masahiro Tanaka recibe tremendo pelotazo en la cabeza

El entusiasmo que se empezó a vivir en estos días por el reinicio de los entrenamientos de las Ligas Mayores de pronto se congeló en Yankee Stadium este sábado.

En pleno juego simulado de los Yankees, el estelar pitcher japonés Masahiro Tanaka recibió un violento pelotazo en la parte derecha de la cabeza propinado por una línea del bateador Giancarlo Stanton.

El golpe fue brutal: Tanaka se fue noquedo al suelo de inmediato y Stanton se desplomó sobre el home horrorizado por el accidente.

Scary moment here as Giancarlo Stanton’s line drive hits Masahiro Tanaka on the right side of the head. He’s up now and being helped off mound to the dugout. #Yankees pic.twitter.com/KXxZdlt3aS

Tanaka se repuso y logró salir del campo por su propia cuenta, pero fue llevado de emergencia al Hospital Presbyterian de Nueva York para ser evaluado.

Más tarde el lanzador envió un mensaje alentador vía redes sociales:

I appreciate all the support. I feel it a bit right now, but I’m all good. Going to try to get back on the mound ASAP! Thanks again for all the encouraging words!

— 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) July 5, 2020