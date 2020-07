Elecciones2020RD: ¡Acudir a las urnas con el corazón y las emociones, votar con el cerebro!

Hoy tienes la oportunidad de pasar de la palabra a la acción

República Dominicana decide su futuro en medio de la pandemia del COVID-19, teniendo que elegir entre el progreso de los gobiernos del PLD, representado por Gonzalo Castillo; la persecución de la corrupción impune a cargo de Luis Abinader; o inclinarse por la experiencia que trae Leonel Fernández.

Por cuatro años te has quejado y ese es el valor real de ser un ciudadano, tener una voz para apreciar lo bien hecho y condenar lo incorrecto. Todos los plazos se vencen y no hay paradigma que dure cien años ni ciudadano que lo resista. Hoy tienes la oportunidad de pasar de la palabra a la acción, hoy tienes la oportunidad de votar por los políticos que lo hacen bien o de un plumazo borrar del mapa electoral a aquellos que no te representan y que nunca lo han hecho.

Pero este no es un voto cualquiera, este debe ser consciente, pensado y meditado, desde tu despertar hasta que llegue el momento de la verdad, No te puedes dar el lujo de que tus emociones tomen el control de ti, es hora de que tomes el control absoluto de tu voto. Los grandes líderes nos dejan grandes enseñanzas, recuerda lo que decía el presidente Kennedy, la ignorancia de un votante en la democracia pone en peligro la seguridad de todos. No te sientas obligado a votar por un regalo de último minuto, ellos muchas veces te lo entregan en público, pero tú votas en privado, todavía nadie ha podido quitarnos la particularidad secreta de nuestro voto. Pero no hay que entrar en pánico, Mandela nos enseñó que nuestras decisiones deben ser un reflejo de nuestras esperanzas, no de nuestros miedos.

La política consiste en encontrar problemas para resolverlos, vota por quien encuentre problemas nuevos porque esto significa que los viejos serán parte del pasado, tenemos que movernos a otras cosas cómo se mueven los pueblos que se desarrollan.

Esperamos que sean unas elecciones transparentes, que no se repitan episodios del pasado y por supuesto que no pase como decía el tirano Stalin cuando exclamó que los que emiten el voto no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo. Estaremos vigilantes.

Barack Obama lo tenía muy claro, el papel del ciudadano en nuestra democracia no termina con el voto, al contrario, yo agrego que ahora empiezan cuatro años de observación ciudadana y nos volveremos a ver las caras.

Aquí, en este hilo de Twitter, les dejo lo que está en juego en estas elecciones y cuáles son los diferentes escenarios que podemos esperar a partir de hoy domingo 5 de julio, de 2020:

