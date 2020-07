Hubo advertencias de las autoridades… pero igual cruzaron

Se pidió que solo los esenciales se acerquen a la frontera pero cientos se fueron a celebrar el 4 de Julio a Baja California

Jacqueline dijo que este fin de semana solo visitó rápidamente Rosarito, México —una de las zonas más azotadas por la pandemia— porque estaba cansada de resguardarse en su casa.

“En Los Ángeles como que todo está cerrado, no solo las playas, [sino también] los lugares para ir a comer… Mis amigos y yo necesitábamos un descanso”, dijo la turista estadounidense de 23 años de edad.

“Espero que no me contagie”, respondió cuando se le preguntó sobre su visita a un bar y discoteca en Rosarito, donde muy pocos visitantes usaron mascarillas.

“Mira, el riesgo está en todas partes. Aquí, en Los Ángeles, en toda California y Estados Unidos. De hecho, en todo el mundo. No hay que quedarnos sin movernos, encerrados”, indicó.

Jacqueline es una de miles de visitantes que este fin de semana largo prefirieron hacer oídos sordos al pedido de las autoridades de evitar cruzar la frontera, a menos que seas un trabajador esencial.

Ese fue el llamado que hizo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau; así como agencias como el Consulado estadounidense en Tijuana y el Consulado mexicano en San Diego.

“No importa de qué lado de la frontera vivas, no puedes cruzar si es para ir de compras, comer o visitar familia”, expresó el embajador Landau en un video.

En él también recordó que el hecho de que algunos ya regresaron a trabajar, no significa que la pandemia terminó, “al contrario, hay cientos de miles de contagios diarios”.

“En medio de una pandemia, cruzar las fronteras es una amenaza para todos. Este 4 de Julio, por su salud y la de tu familia, quédate en casa, guarda la distancia social y no corras el riesgo de propagar el virus”, pidió el consulado de EE.UU., en Tijuana.

Por su parte, el consulado de México en San Diego, California, exhortó a nombre de la cancillería del país no cruzar la frontera “salvo en casos justificados como [trabajadores] esenciales o [mandados] impostergables”.

Pero la respuesta de los visitantes hacia ambos lados de la frontera fue completamente opuesta a lo que solicitaron los diplomáticos.

Advertencias previas

Antes de que los visitantes comenzaran a llegar a la ciudad por las festividades del 4 de Julio, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, dio esta semana una “declaración de emergencia por motivos sanitarios”, tra un creciente contagio en la zona.

También se le ordenó a la policía poner un puesto de inspección a la entrada del municipio por la Carretera Transpeninsular para impedir el ingreso a visitantes o a personas que no sean residentes del puerto.

Tijuana cerró su playa y los restaurantes operan a media capacidad, pero con preferencia en servicio para llevar.

Rosarito solo cerró su playa. No solo mantuvo negocios abiertos, sino que se animó a promocionar las visitas.

La conocida cantina y discoteca Papas & Beer promocionó en inglés que los turistas llegaran en “una escapada de fin de semana”.

El sitio, uno de los favoritos de centenares de jóvenes estadounidenses cada fin de semana, había sido clausurado hace unas semanas por no llenar requisitos preventivos ante la pandemia, pero reabrió con motivo del 4 de Julio.

Luego de ello, y para despejar dudas por la sorpresa de la reapertura del establecimiento, la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, declaró en un video divulgado en Twitter que “no, a mí no me paga Papas & Beer, me paga el pueblo”.

En la garita

Los miles de visitantes y otros miles de estadounidenses y residentes legales en Estados Unidos que viven en Baja California regresaban desde este sábado a California entre restricciones en las garitas de San Ysidro y Otay.

De acuerdo con el embajador Landau, más del 90% de quienes cruzan la frontera estos días son ciudadanos estadounidenses, en su mayoría residentes en Tijuana, y “portadores de tarjeta verde” o residentes legales.

Pero en una consulta a los conductores que cruzaban a California por San Ysidro este sábado, solo uno de cada 10 respondió que se dirigía a trabajar. Ninguno viajaba por motivos médicos.

Casi todas las respuestas fueron “a ver las luces” o fueros artificiales por el aniversario de independencia o “aquí nada más a las tiendas” del mayor centro comercial en la frontera, y “es que ya llevo dos meses –o más de un mes— que no veo” a mis hijos o padres o familiares.

Conteo en diversas zonas

“Las cifras de contagio siguen muy altas, especialmente en la zona fronteriza”, advirtió el embajador Landau.

Baja California se encuentra en “semáforo rojo”, el nivel más alto de potencial contagio en el sistema de alerta mexicano de la pandemia.

Mientras que en el condado de San Diego han muerto 387 personas víctimas del COVID 19, en Baja California, con una población similar, han perecido 1,928. En Tijuana y Rosarito, que son una sola región sanitaria, han perecido 865 personas.

En San Digo es obligatorio usar mascarilla en público, mientras que en Tijuana es solo una recomendación pero no obligación.