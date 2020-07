Lo mejor de México en un llavero

Dos hermanas expresan su amor por el arte y la cultura a través de la creación de artesanías

Dania Salgado convirtió un pasatiempo en negocio. Hoy divide su tiempo entre la escuela y el arte de crear llaveros típicos de la cultura mexicana para su emprendimiento al que curiosamente ha llamado Nopalito and Bear.

Para poder darse abasto con el trabajo de su tienda y la carga académica le pidió ayuda a su hermana, Debbie Ortiz, quien es la encargada de llevar las relaciones públicas de este negocio familiar, que nació hace unos cuatro años y que se ha convertido en el único ingreso de Dania, mientras termina su maestría en psicología en la universidad Cal State Fullerton.

“Los llaveros no era lo que vendía originalmente, yo estaba haciendo costuras como bolsas y forros para cuadernos, pero como yo ponía fotos de los llaveros que hacía para mí, la gente empezó a preguntarme por ellos”, cuenta Dania de 24 años, fundadora y diseñadora de Nopalito and Bear.

Cuatro años después, la joven mexicoamericana cuenta con más de 80 diseños y ha incluido otros artículos como aretes, anillos y prendedores.

Sin embargo, losproductos más vendidos son el llavero de concha y el que ha denominado “Mexican Favorites”, que incluye cinco piezas: un elote, un tamal, una lotería, un taco y una bolsa de “Hot Cheetos”.

“Nunca fue una conversación la creación del negocio, fue muy natural, cuando las personas querían ordenar, lo tenían que hacer en una página de Internet, entonces necesitábamos crear una”, dice Debbie, la mayor de las hermanas, quien también es la coordinadora de arte en el Departamento de Cultura y Arte de la Ciudad de Los Ángeles.

Las dos se sienten muy orgullosas de sus raíces mexicanas y de tener la oportunidad de mantener viva su cultura a través de Nopalito and Bear.

“Estamos muy orgullosas de poder dar esto a nuestra comunidad, crecimos entre las dos culturas en el Este de Los Ángeles, los llaveros son reflexiones de lo que vimos creciendo, crecimos con nuestra bisabuela Aurelia Pimienta y fue una gran influencia en nuestra vida y esto es una conexión con ella y con nuestra cultura”, explica Debbie.

La madre de las jóvenes, Margarita Ortiz, también ha sido fuente de inspiración para sus vidas, ya que al ser una trabajadora de la costura era ella quien les hacía sus vestidos cuando participan en bailes folclóricos.

“Mi mamá estaba siempre cociendo, si no sabía cómo hacer algo lo intentaba de todos modos y yo igual si no sé cómo hacer algo lo intento hasta poder hacerlo”, dice Dania. “Cuando empecé tuve muchos intentos hasta lograrlo, a veces hasta los quemaba [los llaveros], entonces le ponía menos tiempo y así, hasta que funcionaron”.

Dania recuerda que al inicio tardaba una hora para hacer 10 llaveros sencillos, ahora logra hacer hasta 30 luego de varios años de práctica, sin embargo, los que llevan más de una pieza pueden tomarle hasta seis horas.

Sobre el nombre de su negocio, la joven confesó que son los apodos de cariño que usan ella y su novio: “Yo soy nopalito y él es ‘bear’”.

“Pero también es una conexión de nuestra cultura, somos bilingües, son nuestras dos culturas”, agrega Debbie.

La salud es lo primero

“En enero me diagnosticaron con diabetes tipo 1, desde entonces estaba tratando de enfocarme en mi salud, pero en marzo retomamos las actividades de Nopalito and Bear”, indica Dania.

Esta no es la primera vez que las hermanas enfrentan un diagnóstico que las obliga a poner una pausa en su negocio para darle prioridad a su salud, ambas fueron diagnosticadas y tratadas por depresión hace algunos años y juntas han logrado superarlo, siempre apoyadas por su familia y la comunidad de emprendedores.

“En la comunidad de las manualidades somos muy cercanos, entonces nos gusta comunicar lo que está pasando en nuestra vida, no es la primera vez que hemos hablado de nuestra salud. Hemos hablado de problemas de salud mental como depresión y ansiedad”, confiesa Debbie.

“La salud mental es primero, si no tienes eso, no vas a poder enfocarte en el negocio”, agrega su hermana, quien ha aprendido a manejar sus emociones para estar saludable y dar lo mejor de sí.

“Para mí es importante tener mucha paciencia conmigo misma, a veces no quería hacer eventos o hacer piezas, entonces tengo que poner mi salud mental primero y así retomar mis actividades”, indica.

¿Cómo comprar Nopalito and Bear?

Las piezas se pueden ordenar en nopalitoandbear.com o en Instagram a través de la cuenta

@nopalitoandbear. También puedes encontrarlos en diferentes eventos que anuncian en sus redes sociales.

Lo dijo Dania Salgado: “Lo que más me gusta es cuando la gente ve los llaveros y me cuentan sus recuerdos como: ‘cuando yo era niño comía muchos de esos dulces’ eso no tiene precio”.