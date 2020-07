VIDEO: Griezmann se disfrazó de Messi para hacer su mejor gol desde que llegó al Barça

Para algunos llegó unos 30 partidos tarde, pero la verdad es que la conexión Leo Messi – Antoine Griezmann nos regaló en el triunfo azulgrana ante el Villarreal un auténtico poema.

El Barcelona se inspiró y derrotó a domicilio a un equipo que está peleando por puestos de Champions League, en el que ha sido sin duda el mejor partido del equipo azulgrana desde el regreso a la actividad.

Tough week for Barcelona, and then they come out and do this. Sexy stuff from Griezmann.

— Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) July 5, 2020