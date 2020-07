Choque mortal de dos aviones con ocho personas a bordo en Idaho: “Se cree que no hay supervivientes”

Al menos dos personas murieron este domingo por el choques de dos aviones de un solo motor, que acabaron precipitándose en el lago Coeur d’Alene, en Idaho, informó la Oficina del Sheriff del condado de Kootenai, en ese estado, que no descartó que los fallecidos puedan ascender a ocho en total.

En un comunicado, las autoridades explicaron que los cadáveres de los dos muertos han sido ya recuperados, y subrayaron que, de acuerdo a informaciones preliminares, los dos aviones transportaban a un total de ocho personas, entre pasajeros y tripulantes.

“En estos momentos se cree que no hay supervivientes“, indica la nota.

Eight people are believed to be dead after two planes collided over Coeur d'Alene Lake in Idaho and then sank, Kootenai County Sheriff's Office Lt. Ryan Higgins said https://t.co/fR9kQxWxYo

