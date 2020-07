AMLO anuncia que dio negativo a prueba de COVID-19

El mandatario mexicano viajará este martes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump tras la implementación del T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que resultó negativo a la prueba de detención de COVID-19, que realizó previo a su viaje de este martes a Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que se realizó la prueba ya que debe actuar con responsabilidad.

“Ahora, me la hice (la prueba) porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado”, afirmó el presidente López Obrador.

López Obrador parte este martes en avión comercial hacia Washington para conversar el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, primero en un encuentro privado y luego en una reunión de ambos mandatarios con sus respectivas comitivas.

Este es el primer viaje que hace el presidente mexicano al extranjero durante su mandato.

Andrés Manuel López Obrador recordó que con anterioridad no se había hecho la prueba porque, siguiendo los consejos de las autoridades de salud mexicanas, al no presentar síntomas esta no era considerada necesaria.

Asimismo, señaló que de ser necesario se aplicará otra prueba a su llegada a suelo estadounidense.

“Tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país. (…) No hay ningún demérito”, subrayó.

El objetivo central de la visita del presidente mexicano es celebrar la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC.