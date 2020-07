Autoridades de Indiana investigan la acusación de intento de linchamiento de un activista afroamericano

Las autoridades del estado de Indiana están investigando las acusaciones de que un grupo de hombres blancos atacó e intentó “linchar” a un hombre afroamericano durante el fin de semana del 4 de julio, reporta CBS News.

El video viral del incidente fue compartido por Vauhxx Booker, un activista local de derechos civiles y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del condado de Monroe, y muestra a un hombre en cuatro patas, mientras que es sostenido en esa posición por un hombre blanco que lo sujeta contra un árbol, y varios espectadores gritan para que sea liberado.

En una publicación de Facebook, Booker escribió que fue atrapado contra un árbol y golpeado cerca del lago Monroe, mientras alguien pedía que buscaran una soga.

Él contó que llamó al 911 el sábado, después de que los hombres lo asaltaron y lo inmovilizaron contra un árbol en el lago Monroe, al sur de la ciudad natal de Booker, Bloomington, pero aún no se hicieron arrestos.

Booker dijo que un grupo de hombres blancos lo agredió y amenazó con “hacer un lazo” después de afirmar que él y sus amigos habían invadido una propiedad privada cuando se reunieron en un lago de Indiana durante el fin de semana del 4 de julio para ver el eclipse lunar.

Booker dijo que él se disculpó después de que los hombres le dijeron que estaban invadiendo una propiedad, pero que cinco hombres blancos lo atacaron.

Booker escribió que los hombres amenazaron con quebrarle los brazos y alguien decía: “consigue una soga”, mientras les decían a sus amigos que abandonaran el área.

También dijo que uno de los hombres tenía un sombrero con una bandera confederada y que los hombres hicieron declaraciones sobre el “poder blanco”.

Los agentes de la ley del Departamento de Recursos Naturales de Indiana respondieron al llamado de Booker y están investigando el incidente, dijo el capitán Jet Quillen. Se enviará un informe final a la Oficina del Fiscal del Condado de Monroe, continuó Quillen, sin proporcionar otros detalles sobre lo que sucedió o si se han realizado arrestos.

Booker comenzó su publicación en Facebook escribiendo: “No quiero contar esto, pero fui casi víctima de un intento de linchamiento. No quiero que esto haya sucedido a mí ni a nadie. Me duele el alma y mi orgullo, pero hay múltiples testigos y no se puede ocultar ni evitar”.

El incidente llevó a decenas de personas a protestar frente al palacio de justicia de Bloomington, Indiana, el lunes.

WTTV, afiliada de CBS Indianapolis, informó que un automóvil rojo golpeó a dos manifestantes en la protesta pacífica. Los manifestantes exigían que se presentaran acusaciones contra los agresores en el incidente ocurrido en el lago.

Los organizadores le dijeron a la estación que los dos manifestantes terminaron en el capó del automóvil, luego salieron volando cuando el conductor golpeó el acelerador y giró. Los organizadores dijeron que una mujer fue llevada al hospital. Su condición no se conoce.

