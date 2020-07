Conoce la camioneta 4×4 más cara del mundo que combina lujo y poder en cada rincón

La camioneta más cara del mundo es una creación de IAT, una empresa china que logró destacar diseño y tecnología al máximo en un solo vehículo

Seguramente en algún momento te has preguntado cuál serían el auto o la camioneta más caros del mundo, y quizá pasaron por tu mente marcas como Porsche, Ferrari o Lamborghini. Pues no, no se trata de ningún modelo de estas marcas premium o de lujo que te has imaginado, la camioneta más cara del mundo se llama Karlmann King y es una todoterreno que deja a cualquiera con la boca abierta.

La Karlmann King cuenta con un diseño futurista y grandes dimensiones, además de estar dotada de tecnología extraordinaria por cualquier rincón, sin embargo, su precio también es extraordinario, pues cuesta nada más y nada menos que 1,5 millones de euros, aproximadamente 32 millones de pesos mexicanos, eso sin contar las amenidades extra que el dueño quiera agregar, pues podría elevar su precio hasta los 3 millones de euros.

De acuerdo con el portal MSN Autos, el vehículo está basado en el diseño del popular avión invisible F-117 Nighthawk de la fuerza aérea estadounidense. Su estructura está montada sobre el chasis 4X4 de la Ford F-150 y cuenta con un motor V10 de 6.8 Litros, capaz de entregar 400 caballos de potencia y alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h.

IAT, es la empresa de origen chino encargada de fabricar esta camioneta, y actualmente tiene planeado construir sólo 10 unidades, todas personalizadas y bajo pedido.

En su interior incluye de serie una pantalla panorámica retráctil, nevera, cafetera Nespresso, mesas plegables automáticas, diferentes tipos de iluminación, 6 enormes butacas y tapicería de lujo.

**********

Te puede interesar.