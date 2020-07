El regreso de Adamari López a ‘Un Nuevo Día’ desde casa tiene molestos a los fans

No hay cómo complacer al exigente público de Telemundo

Adamari López había estado ausente de las redes sociales de “Un Nuevo Día” lo que había hecho pensar a los fans que no estaba en el programa. Los seguidores se mostraron preocupados por los cambios que se han hecho en el matutino de Telemundo en las últimas semanas.

Tras la despedida de varios presentadores, muchos temían que López sería la próxima. Pero la “chaparrita consentida” ha seguido en el programa mañanero pero conduciendo desde su casa.

Esta semana, la cuenta oficial del show en Instagram ha colocado fotos de Adamari desde su casita. A pesar de que se le está dando espacio a la conductora, la gente se sigue quejando. Ahora los fans de López se han mostrad molestos porque no está en el estudio con el resto de sus compañeros.

“Haces falta en el estudio”, comentó un seguidor. “Hola Ada, vuelve al programa, te extrañamos mucho, eres la alegría del programa. El programa ‘Un nuevo día’ no es nada sin ti”, otro fan agregó. “El programa no es lo mismo sin Ada”, otro seguidor dijo. “Sin ti, ‘Un nuevo día’ no es igual. Hace falta tu linda presencia”, también se pudo leer entre los comentarios.

Pero hay buenas noticias porque Adamari pudo leer algunos de los comentarios que el dejaron y confirmó que el miércoles estará nuevamente en el estudio con sus co-hosts.