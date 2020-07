Protégete del cáncer de piel

Varios tipos de cáncer de piel siguen en aumento. Los más comunes, carcinomas de células basales y de células escamosas, son bastante curables. Pero el melanoma, que es el quinto cáncer más frecuente en los Estados Unidos, es mucho más peligroso. El Instituto Nacional de Cáncer estima que en 2020 más de 100,000 personas serán diagnosticadas con cáncer y casi 7,000 morirán a causa de él.

El riesgo de cáncer de piel es mayor para las personas de piel blanca, pero las personas de todas las etnias pueden verse afectadas. “Hay algunos pacientes que creen que el cáncer de piel no se produce en personas de piel morena y eso no es cierto”, dice la doctora Crystal Aguh, directora del program Ethnic Skin Program y profesora adjunta de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. “Aunque es menos probable que el cáncer de piel ocurra como resultado de la exposición al sol en comparación con los pacientes de piel clara, los tres principales cánceres de piel (melanoma, escamocelular y basal) pueden encontrarse en pacientes de todos los tipos de piel”.

Por ejemplo, la tasa de melanoma es de 28 por cada 100,000 para las personas de piel blanca que no son hispanos, y aunque es más baja, sigue siendo de 5 por cada 100,000 para los hispanos y de 1 por cada 100,000 para las personas de piel negra que no son hispanos, los asiáticos y los isleños del Pacífico, según la Sociedad Americana del Cáncer. De hecho, la vigilancia es especialmente importante para estos grupos porque su melanoma suele detectarse en una etapa posterior.

Pero la gran mayoría de los cánceres de piel, incluyendo el melanoma, se pueden prevenir. Según algunas estimaciones, alrededor del 90% de los cánceres de piel que no son melanoma y al menos el 86% de los casos de melanoma están relacionados con la exposición a la luz ultravioleta. Esto significa que cubrirte y usar protector solar son formas efectivas de reducir la posibilidad de desarrollarlos.

Tasas de supervivencia cada vez mayores

Otras noticias alentadoras: Ha habido muchos avances en los tratamientos para el melanoma avanzado. Hasta la última década, el pronóstico para alguien diagnosticado con melanoma metastásico era bastante sombrío. La tasa de éxito de la quimioterapia no era buena. Pero los nuevos tratamientos están empezando a cambiar el rumbo. Según un estudio de 2020 publicado en el American Journal of Public Health, la tasa de mortalidad por melanoma disminuyó 18% entre 2013 y 2016.

Los nuevos tratamientos para el melanoma se dividen en dos categorías, dice el autor del estudio, David Polsky, profesor de oncología dermatológica en NYU Langone Health e investigador en el Centro de Cáncer Perlmutter. Un tipo de tratamiento se llama inhibidor de puntos de control inmunitario. Polsky indica que: “Estos medicamentos bloquean la capacidad de las células cancerosas para desactivar tu sistema inmunológico“. Así que en lugar de que tu sistema inmunitario ignore las células cancerosas, las ataca y las mata.

La otra vía de tratamiento utiliza medicamentos para atacar el gen BRAF, el cual ayuda a regular el crecimiento de nuevas células en todo el cuerpo. El gen está mutado en aproximadamente la mitad de los melanomas, dice Polsky, y estos medicamentos pueden retrasar el desarrollo de nuevos tumores o reducir los ya existentes.

Sin embargo, agrega que: “A pesar de que estos nuevos medicamentos son increíbles, todavía hay demasiadas personas que mueren de melanoma. Prevenir el daño solar y detectar de manera oportuna el cáncer de piel, cuando se puede curar con cirugía, son con mucho, los mejores enfoques”.

La ciencia del cáncer de piel

El melanoma ocurre cuando las células productoras de pigmento en la epidermis (la capa superior de la piel) llamadas melanocitos comienzan a crecer de manera anormal. Se cree que la luz ultravioleta del sol es el desencadenante más común de este crecimiento porque puede causar inflamación y crear moléculas llamadas radicales libres, reacciones que pueden alterar el ADN en las células de la piel. Estos cambios aceleran la descomposición del colágeno en tu piel, lo que resulta en arrugas, flacidez y tono desigual de la piel y lo que es más preocupante, preparan el escenario para los cánceres de piel.

No se necesita mucho daño solar para aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer de piel. En un estudio de la Universidad de Iowa de 2008, las personas que tenían cinco quemaduras solares en 10 años tenían tres veces más probabilidades de desarrollar melanoma que aquellas que no se quemaron. Y un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que aproximadamente un tercio de los adultos sufre quemaduras solares al menos una vez al año. Con el tiempo, “la capacidad de tu piel para repararse a sí misma se desacelera”, dice el doctor Joel L. Cohen, dermatólogo en Denver y profesor clínico asociado de dermatología en la Universidad de California, en Irvine.

Es por eso que los expertos dicen que evitar el tiempo sin protección al sol es probablemente el paso más efectivo que puedes tomar para mantener tu piel sana. Una nueva encuesta nacional representativa de CR de 2,007 adultos estadounidenses reveló que hay margen para mejorar nuestros hábitos. Mientras el 72% de los encuestados dijeron que usaban protector solar, solo el 40% de ellos dijeron que lo hicieron “siempre” o “la mayor parte del tiempo” al salir; el 34% dijo que solo “algunas veces”. Claramente, las personas saben que funciona; el 58% dijo que evitar el cáncer de piel es “extremadamente importante” al decidir qué protector solar usar.

Otras estrategias que ayudan

Además del importante uso de protector solar, hay algunas maneras de ayudar a tu cuerpo a evitar la agresión solar y aumentar la capacidad de autocuración de tu piel.

La dieta mediterránea: Esta forma de alimentarse, rica en frutas, verduras, pescado, granos, nueces, aceite de oliva y muy poca carne, no es solo una forma de mejorar la salud del corazón. También puede ayudar a prevenir el cáncer de piel. En un estudio de 2019 publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, las mujeres francesas que siguieron esta dieta tenían una disminución en el riesgo de melanoma de 28% y un 23% menos riesgo de carcinoma de la células basales.

Cremas retinoides: Derivadas de la vitamina A, se pueden encontrar en productos de venta libre y recetados. “Los retinoides tópicos están bien estudiados y bien entendidos, con vías comprobadas que conducen a la reversión del daño solar”, dice el doctor Cohen. “Ayudan a disminuir algunas de las enzimas que causan la descomposición del colágeno y en realidad ayudan a producir colágeno en la dermis”, la capa media de la piel.

Rayos láser: “Hay al menos tres rayos láser que no solo están aprobados para rejuvenecer la piel y mejorar las arrugas, sino que también están aprobados por la FDA para el tratamiento de lesiones precancerosas llamadas queratosis actínicas”, dice Cohen. “El tratamiento de estas lesiones precancerosas se traducirá en menos lesiones que avancen al siguiente nivel y, en algunos casos, convertirse en carcinoma de células escamosas”.

Tratamientos para antes del cáncer: Los medicamentos para quimioterapia tópica pueden usarse para tratar la queratosis actínica y los cánceres de las células escamosas. Debido a que estos son medicamentos potentes, generalmente se recetan solo para personas con muchas lesiones precancerosas o con alto riesgo de cáncer de piel. Tu médico te dirá si eres candidato.

Encuentra el protector solar adecuado para ti

Las calificaciones de protectores solares de Consumer Reports pueden ayudarte a encontrar un protector solar que proteja tu piel y tenga el aroma y la sensación adecuados para ti. Estos son algunos de los mejores resultados de nuestras pruebas.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de julio de 2020 de la revista Consumer Reports.

