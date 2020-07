Arrestan a mujer por robar y matar gatos en South Gate

El pasado 6 de junio, Candice Esquivel publicó en sus redes sociales evidencias de una mujer cometiendo actos violentos e inhumanos en contra de un pequeño gato que robó de la casa de su madre en South Gate, California ubicada a pocas millas al sur de la ciudad de Los Ángeles.

En las brutales imágenes capturadas gracias a una cámara de vigilancia se ve cuando la mujer entra ilegalmente a la casa y se roba al pequeño gato de pocas semanas llamado Porch.

El video capto cuando mujer le roció insecticida al pequeño felino, mismo que luego sería encontrado muerto en la calle con el cuerpo brutalmente herido.

“Como pueden ver aquí, esta mujer robó el gato de mi madre y lo mató. Por favor, compartan. Debe ser atrapada”, se lee en la publicación.

La denuncia en redes sociales y en grupos de defensa animal hizo que la comunidad reconociera a la mujer y llamara al Departamento de Policía de South Gate la tarde del martes al verla con otro gato en brazos.

“Quiero agradecer el apoyo que recibí de la organización South Gate Pet Scanner porque sin su apoyo difundiendo estas imágenes, esto no hubiera tenido el impacto que tuvo. De verdad creo que gracias a ellos se pudo detener a esa mujer“, afirmó Candice.

La mujer fue arrestada por los agentes que atendieron la denuncia. En fotografías publicas por una corresponsal de CBS LA, se aprecia el momento de su detención y el animal que tenía con ella en ese momento.

