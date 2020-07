¿Cuál es la manera correcta de quitar el maquillaje a prueba de agua?

Para evitar que la piel del rostro se vea afectada, hay que saber cómo retirar el maquillaje

El maquillaje a prueba de agua puede ser difícil de retirar, y si no lo hacemos de forma segura y completa, es posible que el rostro termine afectado. Es por eso que es muy importante saber cómo remover el maquillaje efectivamente, y aquí te contaremos cómo hacerlo.

Qué desmaquillante usar

Según un artículo del portal Get The Look, existen al menos 3 tipos de productos para quitar el maquillaje. Estos son el desmaquillador común, el bifásico y el agua micelar. Sin embargo, cuando se trata de maquillajes contra el agua, hay que escoger bien.

El bisáfico, para muchas personas, es una buena opción. Esto se debe a que contienen elementos emolientes capaces de eliminar la máscara, el labial y el delineador fácilmente. Sin embargo, es necesario usar agua y jabón después de su uso, de lo contrario obstruirá los poros.

El agua micelar, por otro lado, contiene micelas y emolientes en vez de aceites y silicona. Al ser más ligero, puede ser útil para diferentes tipos de piel. Además, evita y previene el enrojecimiento y la irritación.

Cómo remover el maquillaje

Para remover el maquillaje a prueba de agua es importante recordar que se requiere tiempo para hacerlo de manera adecuada para no perjudicar la piel.

Para quitar el maquillaje de los ojos, se debe humedecer el algodón con el producto elegido y presionar sobre los ojos cerrados durante unos 20 segundos. Luego muévelo de arriba hacia abajo, de forma suave, para que la máscara se remueva por completo.

Para la piel, luego de remojar un algodón, se debe pasar por todo el rostro, haciendo movimientos ligeros de arriba hacia abajo. De esta forma, el rubor, el corrector y la base se quitarán. No hay que olvidar la parte del cuello.

En los labios se debe presionar duran unos 15 segundos. Luego, se debe mover con mucho cuidado debido a que esta zona es más sensible y la piel más delgada.

El maquillaje es un elemento fundamental de la rutina de belleza de muchas mujeres, pero es importante retirarlo correctamente cada día para evitar resecar o afectar nuestra piel. Siguiendo estos consejos podrás conservar tu belleza evitando el envejecimiento prematuro.