“El príncipe Andrés nunca volverá a viajar a EE.UU”: lo solicitan en Nueva York; amiga de pedófilo Epstein contrató a ex fiscal del caso Chapo

“Nunca más viajará a los Estados Unidos” y es “improbable” que abandone el Reino Unido en el futuro previsible.

Así comentó al diario Mirror una fuente no identificada del Palacio de Buckingham sobre el príncipe Andrés (60), solicitado por fiscales de Nueva York por las acusaciones de tráfico sexual de menores junto al difunto Jeffrey Epstein (66) y su amiga recién detenida Ghislaine Maxwell (58).

La millonaria británica contrató como abogado a Christian Everdell, el ex acusador que ayudó a derribar al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras trabajar más de una década como asistente fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, destacó New York Post.

Luego de estar un año prófuga, Maxwell fue detenida en New Hampshire el jueves y enviada a un calabozo federal en Brooklyn (NYC).

Su primera cita en la corte ha sido fijada para el 14 de julio, en medio de especulaciones sobre la calidad de información que podría proveer a las autoridades sobre otros sospechosos de alto nivel en el escandaloso caso.

La cita fue fijada para ese día, a la 1 p.m., por la jueza Alison Nathan y se realizará por video conferencia, debido a las restricciones del coronavirus.

Tras la detención de Maxwell, el príncipe Andrés -considerado el hijo “favorito”de la legendaria Reina Isabel de Inglaterra de 94 años-, canceló su tradicional viaje anual de golf a España porque está “nervioso” de abandonar el Reino Unido y que pueda ser detenido, según la prensa británica.

Según The Sun, el verano pasado el príncipe y Duque de York se quedó en la mansión de un amigo en la Costa del Sol pocos días después de que el pedófilo Epstein aparentemente se suicidase en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) del Bajo Manhattan, en agosto, antes de ir a juicio.

Para evitar un destino similar, Maxwell se encuentra bajo estricta vigilancia.

El Departamento de Justicia de EE.UU. emitió una solicitud oficial para entrevistar al noble británico sobre Epstein. Hace un mes, Geoffrey Berman, fiscal federal de Manhattan, criticó y desmintió fuertemente al príncipe Andrés, después de que sus abogados afirmaran que se había ofrecido a hablar con los federales sobre su cuestionada amistad con Epstein.

En noviembre, el príncipe reconoció en una entrevista con la BBC que fue un error haber sido huésped de Epstein, a quien dijo haber conocido a través de su novia, Maxwell, en 1999. Comentó que le sorprendía la capacidad del millonario neoyorquino de reunir a “gente extraordinaria bajo el mismo techo” y afirmó no recordar a Virginia Giuffre, quien lo acusó de haberla abusada siendo menor de edad, en una casa de Epstein.

Desde su arresto en julio de 2019, The New York Times destacó la amistad previa de Epstein con conocidos como el príncipe Andrés, el cineasta Woody Allen, la modelo Naomi Campbell y los presidentes Donald Trump y Bill Clinton.

El escándalo llevó a la renuncia del Secretario del Trabajo, Alex Acosta, el único latino en el gabinete de Trump, debido a que fue él quien, siendo fiscal en Miami, negoció un acuerdo de culpabilidad con Epstein, cuando fue acusado por primera vez en 2008.

Prince Andrew said he doesn't remember this. pic.twitter.com/aLTVxmI9qY

— ANT1 (@ANT159694954) July 5, 2020