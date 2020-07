Jugador del Tottenham fue suspendido y multado por encarar a un aficionado

La Federación Inglesa de fútbol tomó una decisión en el caso de Eric Dier y fue suspenderlo durante 4 partidos y penalizarlo con una multa de $50,000 dólares por un altercado que tuvo con un aficionado en marzo pasado.

Eric Dier has been suspended for four matches following his confrontation with a fan after Tottenham's defeat to Norwich back in March ❌ pic.twitter.com/j01a0cZ4tV

Los hechos ocurrieron durante el partido en el que su equipo, el Tottenham, fue eliminado de la Copa de Inglaterra por el Norwich City a principios de marzo de este año, antes del parón del fútbol por la pandemia del coronavirus.

El duelo entre estos equipos tuvo que definirse por la vía de los penales, donde los Spurs fueron derrotados. Luego de esto, el hermano del defensor central tuvo un altercado en la tribuna con un aficionado, por ello el jugador saltó a las gradas y encaró al hincha, lo cual hoy fue penalizado.

Por fortuna para Dier, quien es una pieza importante en el esquema de su equipo desde que regresó la Premier League, no hubo enfrentamiento físico, por lo que su castigo no fue tan severo; sin embargo, el jugador se perderá el resto de la temporada, ya que sólo restan 4 jornadas.

El DT del equipo, José Mourinho respalda al jugador y anteriormente había declarado que cualquier suspensión sería injusta, pero ahora que se dio a conocer el castigo, el estratega no quiso declarar al respecto, simplemente dijo que no reaccionará, porque podría meterse en problemas.

"If I answer I am going to be in trouble…"

Jose Mourinho was not keen to express his feelings on Eric Dier's four game ban

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2020