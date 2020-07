Locura sin límites: video grabó a mujer dando correazos, robando zapatos a anciana y desnudándose en calle de Nueva York

— New York Post (@nypost) July 8, 2020

Un insólito episodio, protagonizado por una mujer con aparentes problemas mentales, se registró en Brooklyn (NYC).

La agresora fue captada en video peleando con varias personas, repartiendo golpes con su mano y una correa y luego despojando de sus zapatos a una anciana que yacía en el pavimento.

Poco después, fue grabada en otro video quitándose la ropa, hasta quedar totalmente desnuda.

El incidente se desarrolló en la bulliciosa Brighton Beach Avenue entre Brighton 3rd y 2nd St el domingo alrededor de la 1:40 p.m., dijeron ayer las autoridades.

Varios transeúntes enfrentaron a la mujer no identificada y lograron quitarle los zapatos deportivos que le había robado a la anciana y calzado en sus pies. Un camión de bomberos que pasaba se detuvo en medio de la trifulca.

Según la policía, la agresora sufre de trastorno bipolar y no tomó su medicamento.

En medio del caos, un hombre derribó a la mujer al suelo para quitarle los zapatos que acababa de robar y otro la golpeó repetidamente en la cabeza, mientras el camión de FDNY apareció en la grotesca escena y la anciana observaba sin levantarse del asfalto.

Según la policía, la agresora fue llevada al Hospital Coney Island para una evaluación psiquiátrica, informó New York Post.

Una denuncia contra ella no fue presentada ante NYPD, dijeron las autoridades.

Hace un mes hubo un episodio similar con un hombre violento que caminó desnudo por El Bronx, en medio de la anarquía desbordada que vive la ciudad.

