Migbelis Castellanos: “De la que entró a ‘NBL’ ya no queda ni la sombra, ¡gracias a Dios, me liberé!”

Será, junto a Alejandra Espinoza, la presentadora de 'NBL, el Reencuentro'

Este domingo 12 de julio Univision estrena ‘NBL, el Reencuentro’, un especial de tres episodios donde se congregarán a todas las reinas de las 11 temporadas, los jueces e invitados. Como emblema de lo que significa este reality para el público, estará conducido por la primera ganadora, Alejandra Espinoza y la más reciente, Migbelis Castellanos, haciendo entrevistas desde backstage.

En exclusiva hablamos con Migbelis, quien nos cuenta qué significa este nuevo paso en su carrera para ella, recuerda su temporada, nos da un adelante de los que veremos el domingo a las 8/7 PM Centro por Univision, y revela algo que nunca antes se había animado a decir: “‘Nuestra Belleza Latina’ para mí, me dio muchísima seguridad y fue como esa patadita para que yo pudiera liberarme, y me liberé”.

– Tendrás un papel determinante de host dentro del reencuentro, ¿qué aprendiste desde que ganaste hasta ahora?

M.C.: Cuando vi la promoción, que toman un click en donde hablo de mis miedos, quedé en shock. Cuando veo los primeros episodios de ‘Nuestra Belleza Latina’, veo una Migbelis súper miedosa, aterrada, insegura y así me sentía… Creo que una de las cosas que de verdad me ayudó muchísimo estando en la competencia, fue liberarme del teléfono, de ver televisión y de ver la opinión de la audiencia, de las redes sociales, de lo que la gente estaba diciendo acerca del show, de los espectadores. Imagínate de esa Migbelis ya no queda ni la sombra, ¡gracias a Dios, me liberé!

-¿Fue difícil?

M.C.: Sí, fue difícil… Cuando se trata de miedos e inseguridades son trabajos de día a día, porque son pensamientos que tenemos, que a lo mejor han crecido infundados sin nuestro consentimiento, sino porque hemos permitido que las opiniones ajenas se nos queden clavadas en el cerebro, en la cabecita. Pasaron muchas cosas en la competencia que se las voy a contar en el reencuentro. Me ayudaron a superar mis miedos personales, que quizás la gente no vio en pantalla, pero sí en definitiva ‘Nuestra Belleza Latina’ para mí, me dio muchísima seguridad y fue como esa patadita para que yo pudiera liberarme y me liberé.

-Cada reina y cada temporada cuenta una historia, pero la tuya fue la más valiente: la de ganar en la que no se buscaba la perfección establecida por la sociedad, pero sin embargo te acercabas bastante a ella…

M.C.: Tú hablas de valentía, pero además, teniendo en cuenta que sí estaba participando en un formato en donde te daban mucha libertad, en donde te daban un aspecto más grande de lo que es la belleza, pero sí, tenía también mi mochila llena de rocas que decían que ya yo venía del Miss Venezuela, de Miss Universo, donde el estereotipo era distinto y la comparación todavía, hasta el sol de hoy, la gente la hace.

-¿Cómo hiciste para quitarte esa mochila y rearmarte?

M.C.: Eso fue un trabajo personal en donde empecé a anotar el por qué yo quería participar, cuáles eran mis intenciones, ¿para qué?… Y, obviamente, uno de mis principales motivos que es que me gusta mucho el mundo del entretenimiento. ¿Por qué negarme a una oportunidad cuando yo sabía que podía sacar lo mejor de mí?… No me quería quedar encerrada solamente porque la gente opinaba que yo o me veía gorda o flaca o que físicamente para ellos no era algo ‘aceptable’. Desde el momento de la audiencia eso fue un trabajo personal, de verdad, que tuve que tratarlo además de con terapeutas, con ayuda profesional. Al momento de entrar a ‘Nuestra Belleza Latina’ decidí que no me iba a comparar más, porque este es el cuerpo que tengo, empecé a usar como este mantra de: “Gracias a Dios tengo dos piernas, tengo dos manos, puedo hablar, puedo expresarme y estoy teniendo una de las oportunidades de mi vida tan grande”… Ahí decidí disfrutar, disfrutarme la competencia y eso me ayudó mucho.

-Acabas de tener una gran experiencia en ‘Sal y Pimienta’ a la que regresas en septiembre, vas a tener un súper lugar como cara de ‘NBL, el Reencuentro’, ¿con qué te gustaría seguir?

M.C.: Yo siempre digo que yo solo quiero es ser feliz… Tengo 25 años, pero me ha tocado vivir tantas cosas desde tan chiquita que la verdad lo único que espero es que si en 6 meses estoy en otro proyecto o no estoy en ningún proyecto, yo igual siga siendo feliz, haciendo lo que esté haciendo. Me disfruto las oportunidades que la compañía me da, me disfruto toda oportunidad que se me presenta, porque quiero de verdad eso, quiero sacarle el jugo y el mayor provecho a todo para aprender y seguir creciendo, pero que Dios me vaya poniendo en donde yo tenga que estar para seguir siendo feliz, no perder las oportunidades para ser feliz.

Además de las presentadoras, en ‘NBL, el Reencuentro’ participará Giselle Blondet (presentadora de siete temporadas y jurado principal de la 11a temporada), Carlos Calderón (miembro del jurado de la 1ª temporada), El Dasa (miembro del jurado de la 11ª temporada), Julián Gil (miembro del jurado durante cinco temporadas), Jomari Goyso (miembro del jurado de la 9ª y 11ª temporada), Alicia Machado (miembro del jurado de la 1ª temporada) y Pedro Moreno (uno de los conductores de la 8ª temporada).

También volverán reinas de ‘NBL’: Melissa Marty (2008), Greidys Gil (2009), Ana Patricia Gámez (2010), Nastassja Bolívar (2011), Vanessa de Roide (2012), Marisela de Montecristo (2013), Aleyda Ortiz (2014), Francisca Lachapel (2015) y Clarissa Molina (2016 / VIP).