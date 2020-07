Sale conductor de ‘Hoy’ y explota contra reportero que soltó la noticia

Las cosas se pusieron tensas cuando se enfrentaron en Instagram

Habrá cambios en las próximas semanas en el programa “Hoy” de Televisa y es que uno de sus elementos saldrá temporalmente del matutino. No, no se trata ni de Andrea Legarreta ni de Galilea Montijo, pero sí de Jorge “El Burro” Van Rankin.

En la nueva columna del reportero Alex Kaffie dio a conocer que “El Burro” se ausentaría del programa para grabar la nueva temporada de la comedia “40 y 20”. Kaffie además agregó que Van Rankin se encontraba feliz porque no llevaba una buena relación con la productora Magda Rodríguez y así iba a descansar de ella.

Una vez se publicó la noticia, “El Burró” explotó contra Kaffie para aclarar que lo que había publicado no era cierto.

“Alex, creo q tus informantes te fallaron ahora sí“, le escribió en Instagram. “Obvio q en breve voy hacer la temporada 5 y 6 de 40 y 20 y si estoy feliz por el éxito q tiene, pero es mentira q llevo una mala relación con mi jefa, Magda“.

“Llevo una gran relación y espero q cuando salga para la serie me vuelva a invitar a ser parte del programa HOY, donde llevo 7 años y agradecido con todos mis compañeros”, añadió Van Rankin. “Alex, no mamar!!! Jamás entenderé tu odio y rencor contra el programa y para la empresa q tanto te dio, te mando un abrazo, y por cierto, dice el chef q ojalá algún día cortes una flor de tu jardín”.

Tras la confrontación en Instagram, Kaffie no dejó pasar la oportunidad para dar réplica.

“¿Ella y tú llevan una gran relación? ¡Jajajajaja! ¡No mamar, Jorge!” respondió Kaffie. “No puedes llevar buena relación con la persona que te ha vuelto un cero a la izquierda. Y si hablamos de rencor sales perdiendo, pues no has podido pasar página respecto a tu etapa como subordinado de Miguel Ángel. Por último, no la agarres contra Pedro Prieto cuando en el programa él participa más que tú”.