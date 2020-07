Te decimos todo acerca del programa de ayuda para pagar la renta de Los Ángeles que empieza el 13 de julio

El pasado 23 de junio el Concejo Municipal de Los Ángeles votó a favor de crear un programa que ayudará a unas 50,000 familias de la ciudad a pagar parte de la renta de la vivienda, la propuesta fue presentada por la concejal Nury Martinez y avalada por el alcalde Eric Garcetti.

Our new Emergency Rental Assistance program will help tenants facing economic hardship due to COVID-19 cover their rent. Thanks to Council President @CD6Nury & our City Council for your leadership on this initiative. Applications open July 13. Learn more: https://t.co/v6f9i6gg2F . pic.twitter.com/UW8KcP07jD

El programa Emergency Rental Assistance Subsidy Program empezará a recibir solicitudes de de ayuda económica desde el próximo 13 de julio.

Según información difundida, el programa cuenta con más de $100 millones de dólares y el Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de Los Ángeles estará a cargo de ejecutarlo.

El subsidio será de $1,000 por mes para cubrir el pago de la renta basado en en el último pago realizado en marzo y hasta $2,000 por familia. La ayuda será pagada directamente al arrendatario y no al inquilino.

El programa Emergency Rental Assistance Subsidy Program estableció el siguiente criterio de elegibilidad:

Se brindará asistencia a familias o individuos que no han podido pagar la renta por circunstancias relacionadas a la pandemia del coronavirus, que viven en edificios multifamiliares y que:

Es decir, si es solo una persona en el hogar el ingreso deber ser máximo de $58,450 al año; si son dos personas máximo $66,800; 3 personas máximo $75,159; 4 personas máximo $83,500; 5 máximo $90,200.

Beginning Monday, July 13, @HCIDLA will begin accepting applications for its Emergency Rental Assistance Program – a $103 million funding allocation championed by @CD6Nury to provide rent relief for #LA residents during the pandemic.

Get the details at https://t.co/xr4bEugQVn pic.twitter.com/5G60Fvb8lP

— Mike Bonin-Official (@MikeBoninLA) July 9, 2020