VIDEO: Mike Perry, estrella de UFC, golpea a un hombre mayor en un restaurante de Texas

Mike Perry, uno de los pesos welter del UFC, fue grabado mientras grita y golpea a un hombre mayor afuera de un restaurante en Texas.

Según TMZ, un informe policial afirmó que el hombre quedó inconsciente después de ser golpeado por Perry luego de una acalorada discusión.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 pm del martes.

En el video, se escucha a Perry, que ganó 14 de sus 20 combates de MMA, gritando dentro del restaurante “me quedaré aquí” antes de exigir que llamen a la policía.

Supuestamente se enojó cuando un camarero le pidió que se fuera después de que tuvo un altercado con alguien en su mesa. Luego se dijo que Perry golpeó al mesero en el ojo, y después, la que parece ser su novia, lo lleva a la salida y le dice que se vayan.

La pareja sigue discutiendo y Perry le grita a alguien más: “¿Me tocaste? ¿No me tocaste?” De repente, un anciano se une a la discusión y repetidamente dice: “Le pegaste”.

Perry luego lo llama “gordo de mierda” antes de que el video muestre al hombre caminar hacia el luchador de UFC dando manotazos.

Perry deja al hombre en el suelo y continúa gritando a su novia y otros comensales.

