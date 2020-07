Acusan a 3 policías de Los Ángeles de catalogar a personas como pandilleros falsificando información

La mañana de este viernes la Fiscalía de Los Ángeles presentó 59 cargos en contra de tres oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acusándoles de llenar reportes falsos y preparar documentos fraudulentos para la corte, entre otras graves acusaciones.

Los tres oficiales acusados son Braxton Shaw, Michael Coblentz y Nicholas Martínez.

Shar y Coblentz serían de la división metropolitana de LAPD, mientras que Martínez sería de la división 77th Street.

LAPD publicó un comunicado esta mañana asegurando que los tres oficiales estaban separados de sus cargos desde hace semanas y que seguirán cooperando con la Fiscalía en la investigación.

Today @LADAOffice announced charges were filed against 3 LAPD officers involved in falsifying Field ID cards. Please read our statement to learn what actions we have taken against the accused officers, and what the LAPD is doing to prevent this from happening again. pic.twitter.com/pxmfRFBTIt

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 10, 2020