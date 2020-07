La tormenta tropical Fay entra a tierra en Nueva Jersey con fuertes lluvias

Hay una alerta de inundación repentina para los cinco condados de la ciudad de Nueva York

Millones de personas en el noreste de Estados Unidos pueden esperar fuertes lluvias y vientos a medida que la tormenta tropical Fay se mueve hacia el norte, mientras que en otras partes del país se preparan para el calor y la humedad excesivos.

Fay tocó tierra el viernes por la tarde al norte de Atlantic City, Nueva Jersey, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en un aviso público.

Tropical Storm Fay has made landfall at 5 pm Friday afternoon at Little Egg Inlet NJ, about 10 miles north-northeast of Atlantic City NJ. Fay has maximum sustained winds of 50 mph and is moving north at 10 mph. pic.twitter.com/EcGVbc4FdD — NWS Eastern Region (@NWSEastern) July 10, 2020

La tormenta tenía vientos de 50 mph y se movía hacia el norte a 14 mph.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, tuiteó el jueves por la noche que se emitió una advertencia de tormenta tropical para los condados de Middlesex, Monmouth, Ocean, Atlantic y Cape May e instó a los residentes a evitar viajes innecesarios.

NEW: A Tropical Storm Warning is in effect for Middlesex, Monmouth, Ocean, Atlantic, & Cape May Counties through tomorrow, as #TropicalStormFay heads toward NJ.

⚠️Avoid unnecessary travel

⚡Beware of downed power lines

🗣️Report outages: https://t.co/ivFNz3DX2J

📱Updates: @ReadyNJ pic.twitter.com/AZflOXsDJC — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) July 10, 2020

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) dijo el viernes que se esperaban hasta 2 pulgadas de lluvia en el norte de Nueva Jersey y el este de Pennsylvania.

#TropicalStormFay has just made landfall near Little Egg Harbor Inlet in Ocean County, NJ. The remaining heavy rain is well removed north and west from the center. The rain and windy conditions will end slowly from south to north into tonight. #NJwx pic.twitter.com/GGNeMCNXty — NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) July 10, 2020

Los árboles y las líneas eléctricas podrían caer a lo largo de la costa de Nueva Jersey, dijeron los meteorólogos. Se pronosticaron olas de hasta 10 pies.

7/10 135 PM EDT: Heavy rains and winds moving northward along the mid-Atlantic coast as Fay's center nears the Jersey Shore. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/FIbF7mPNmO — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 10, 2020

Más de 30 millones de personas desde Fenwick Island, Delaware, hasta Watch Hill, Rhode Island, también están bajo una advertencia de tormenta tropical, junto con la ciudad de Nueva York y Long Island.

Entre esta noche y el sábado, la tormenta se moverá tierra adentro sobre el sureste de Nueva York y el oeste de Nueva Inglaterra, indica el NHC.

Se espera que Fay produzca entre 5,8 y 10,16 centímetros de lluvia (de 2 a 4 pulgadas) desde el norte de Delaware y el este de Pensilvania a través de Nueva Jersey, incluyendo el sureste de Nueva York y partes de Nueva Inglaterra.

7/10 8AM EDT: A special advisory has been issued to expand the Tropical Storm Warning southward, with tropical storm conditions expected soon over portions of the Delaware coast. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb #Fay pic.twitter.com/EaSJUviXlk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 10, 2020

Para las zonas costeras y la ciudad de Nueva York, la lluvia debería terminar a primera hora de la mañana del sábado, pero continuar en Nueva Inglaterra durante la primera mitad del sábado. Hay una alerta de inundación repentina para los cinco condados de la ciudad de Nueva York.