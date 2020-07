La violencia no se detuvo ni con la tormenta tropical: adolescente muere baleado frente a hotel de Nueva York

La violencia no se detuvo ni con las lluvias y vientos de la tormenta tropical Fay.

Un joven de 18 años se convirtió en la última víctima de la violencia armada en la ciudad, al recibir un disparo mortal frente a un hotel de East New York (Brooklyn) anoche.

La víctima no identificada estuvo involucrada en una disputa con un sujeto armado que abrió fuego contra él alrededor de las 7:45 p.m. a las afueras del Hotel Sunborn, cerca de la esquina de New Jersey Avenue y Fulton Street, según la policía.

El adolescente fue transportado al Hospital Brookdale, donde lo declararon muerto.

El atacante huyó de la escena a pie. Las circunstancias que llevaron a la violenta disputa no han sido divulgadas y tampoco se han producido arrestos.

Anoche hubo seis balaceras separadas en la ciudad que involucraron a siete víctimas, resumió CBS2.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

We now have now more than doubled shootings this week compared to the same week last year. There have been 27 shootings compared to 13 last year, w/ 32 victims.https://t.co/Z09JTYXXG7

— NYC PBA (@NYCPBA) July 11, 2020