Catherine Fulop sorprende a sus 55 años al mostrarse en lencería y en la cama

View this post on Instagram

Échale ganas!!!! Asi como te lo digo y me lo digo a mi también, tienes que hacerlo ahora, a veces el después se convierte en nunca y si no cambias lo que haces todo se repite. Somos lo que elegimos ser, todos los dias tomamos decisiones y no basta con desearlo, eso no cambia nada pero una decisión lo puede cambiar todo! Vamos que se puede mi gente! Se les quiere!!! 🦋♥️ #fitness #estilodevida #healthylifestyle