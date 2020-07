Tres menores mueren en accidente vial por alta velocidad en pista clandestina de aeropuerto en Nueva York

Los detectives sospechan que la alta velocidad causo el trágico accidente automovilístico que se cobró la vida de tres menores de edad en Floyd Bennett Field (Brooklyn) la noche del sábado.

Los fallecidos fueron identificados como el conductor Emil Badalov (16) y los hermanos Margarita (18) y Daniel Sidgiyayeva (11). Un cuarto adolescente, de 17 años, fue hospitalizado en estado crítico en el Lutheran Medical Center, reportó amNY.

Otras tres personas a bordo del segundo vehículo involucrado en el accidente se encuentran en condición estable en Kings County Hospital. Ese automóvil también era conducido por un adolescente de 16 años, dijeron las autoridades.

La policía del escuadrón de investigación de colisiones de la policía de Nueva York y la policía federal del Área Recreativa Nacional Gateway estaban investigando si los adolescentes estaban haciendo carreras de arrastre o travesuras de alta velocidad.

El accidente sucedió en la larga pista que forma parte del sistema del Parque Nacional Gateway en Floyd Bennett Field, el primer aeropuerto municipal creado en NYC, en 1931.

Según la policía, las tres víctimas fallecidas viajaban en un Toyota 2020 que iba a alta velocidad hacia el oeste en la pista 440 de Floyd Bennett Field. El automóvil se estrelló contra el lado del conductor de un Kia Forte que también era conducido a gran velocidad por la calle de rodaje C.

Todos los ocupantes de ambos vehículos tuvieron que ser rescatados por los bomberos y policías. Los autos fueron aplastados y uno de ellos se volcó por el accidente.

Ese aeropuerto se estableció en 1931 para vuelos comerciales, pero más tarde fue asumido por la Marina para aviones militares que continuaron durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde fue cerrado y en 1974 se convirtió en parte de Gateway National, abierto al público para la recreación.

Se sabe que las pistas son usadas por conductores jóvenes para practicar el manejo y también carreras clandestinas.

El parque estuvo cerrado durante dos meses durante el punto álgido del brote de COVID-19, pero recientemente se volvió a abrir al público.

Families, friends mourn teenage sweethearts, and third victim who died in car crash at Floyd Bennett Field https://t.co/5CxkpmcuhG

— E (@JustErinR) July 14, 2020