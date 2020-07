“Uno de los más sobrevalorados de la historia”: Chicharito Hernández falla penal y la afición le tunde con todo

Este lunes, Javier ‘Chicharito’ Hernández se estrenó como goleador en la MLS al marcar su primer tanto ante el Portland Timbers en el torneo MLS is Back. Sin embargo, su anotación no sirvió para nada, ya que LA Galaxy se llevó la derrota y el mexicano falló un penal que hubiera cambiado el rumbo del partido cuando el encuentro iba 0-0.

Los aficionados no dejaron pasar la falla de Hernández y lo tundieron con todo el redes sociales, criticando su nivel de juego y algunos incluso considerándolo un jugador sobrevalorado.

