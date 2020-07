De un local de swap meet a la banqueta

Vendedores en el Sur Centro de LA son desalojados y en un intento por generar ingresos, deciden colocar sus productos en la calle

Ha pasado más de un mes desde que casi 50 vendedores del swap meet Los Amigos Mall, del Sur Centro de Los Ángeles, fueron desalojados sin previo aviso.

Ahora varios de ellos se encuentran vendiendo en la acera, a las afueras del lugar, mientras buscan otras opciones para mantenerse en el futuro. Otros piensan que con el cierre ya lo perdieron todo.

Tras el inicio de la pandemia por el coronavirus, el swap meet —localizado sobre el bulevar Jefferson y la calle Maple— se vio obligado a cerrar sus puertas a mediados de marzo. Para mayo, cuando los vendedores esperaban regresar a vender, fueron recibidos con una carta del dueño avisándoles que tenían 30 días para desalojar sus locales completamente.

Luz Ponce, quien tuvo un local donde vendía artículos y prendas de rock por más de 20 años en dicho establecimiento, dijo que desconocen los planes del dueño para el swap meet pero han escuchado que quieren reconstruir el área.

“Al principio todos pensábamos que sí íbamos a poder regresar pero ahora ya no creemos que eso pase”, expresó la mujer de 55 años.

“Lo que nos molesta más es que [el dueño] nunca nos dio la cara. No nos dio ninguna explicación”.

Ponce contó que en un esfuerzo por poder hacer algo de dinero en lo que se llega a una solución, y con el anuncio de que algunos negocios ya podían abrir, poco menos de una docena de vendedores decidió regresar a vender en la banqueta del swap meet.

Los vendedores dijeron que inicialmente el dueño del lugar quiso removerlos pero que no pudo debido a que la banqueta es un área pública.

“Por suerte tampoco nos ha llegado al policía y ya nadie nos esta molestando”, dijo Ponce. “Estamos vendiendo algo, por lo menos para sacar [algo en] el día”.

Sin opciones a futuro

Ángela Velasco, es otra vendedora desalojada del swap meet Los Amigos Mall.

Cuenta que por más de 25 años se dedicó a vender pequeñas mascotas y todo lo relacionado con su cuidado.

La vendedora, de 74 años de edad, dijo que para ella este swap meet era su trabajo perfecto por varias razones. Una de ellas, por la cercanía a su hogar al cual podía ir y regresar en poco tiempo.

“Yo no me puedo ir a otro swap meet porque tengo a mi esposo enfermo en la casa y él no se puede dar ni de comer solo”, contó Velasco.

“Yo me encargaba de dejarle de almorzar y a medio día iba a verlo para darle de comer”.

Velasco dijo que cuando le notificaron del cierre permanent, sufrió mucho. Al igual que otros vendedores, hace un mes intentó ir a vender a la banqueta del swap meet pero le fue muy difícil.

“La camioneta que tengo no sirve y no tengo dinero para arreglarla así que me llevé la mercancía en la mañana en la silla de ruedas de mi esposo”, recordó.

“Eché dos viajes. Mi casa está como a cinco cuadras y sí vendí como 40 dólares pero al otro día ya no regresé”.

Los animales que no había vendido se los dio a su hija, quien también tiene una tienda de mascotas en Lynwood.

Velasco dijo que por ahora solo se mantiene de los cheques que recibe por cuidar a su esposo discapacitado. Este le ayuda a pagar sus $600 de renta y sus gastos primordiales del hogar.

Sin embargo, dijo que todavía debe dinero de mercancía que compró antes de la pandemia y que como ya era costumbre, la sacaba a crédito.

También tenía una persona que le prestaba dinero cuando no tenía suficiente y al poco tiempo podía pagaba de regreso, con el ingreso que tenía de sus ventas.

“Ahorita me cobran por todos lados”, dijo Velasco. “A mí me aplastaron por completo porque yo no puedo empezar de cero nuevamente”.

Hasta el momento hay un grupo de casi 20 vendedores que están en el proceso de demandar al dueño.

Sabiendo que el swap meet no volverá a abrir, ellos esperan recibir por lo menos una indemnización por tantos años de trabajo en el mismo lugar y un desalojo injustificado.

La Opinión intentó contactar al dueño pero no hubo respuesta.

Ayuda del concejal del área

La oficina del concejal Curren D. Price Jr., quien representa el área, dijo que han obtenido asistencia legal y técnica para los vendedores.

Además, el Centro de Recursos Empresariales (BRC) ha informado a los dueños de negocios de otros swap meets locales que cuentan con espacio disponible en caso de que estén interesados en recibir a más personas.

“Hace poco, el concejal firmó una carta con el bufete de abogados representante que está trabajando con los inquilinos que fue enviada al propietario advirtiendo que el desalojo de Los Amigos Mall es inapropiado”, dijo Angelina Valencia, directora de comunicaciones de Price Jr.

“El concejal se compromete a garantizar que estos proveedores sean tratados con respeto y decencia en estos tiempos difíciles”.

Valencia dijo que la oficina del concejal continuará monitoreando el resultado de la situación.