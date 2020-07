Exitosa estrategia del Condado de San Mateo para completar el Censo 2020

Con una acertada estrategia para educar a la comunidad sobre la importancia de responder el formulario del Censo 2020, San Mateo, uno de los condados más grandes del Área de la Bahía, encabezó la lista con el porcentaje de autorrespuestas más alto de California en el m es de junio. La autorrespuesta es aquella en la que el individuo responde por sí mismo a través del Internet, el correo o por teléfono.

California es uno de los estados con la población más difícil de contar del país. 72% de los californianos pertenecen a algún grupo difícil de contactar o empadronar. Tradicionalmente estos grupos incluyen personas que no son ciudadanas, arrendatarios, personas que se cambian constantemente de dirección postal, residentes con un inglés limitado y niños de menos de cinco años de edad.

Logrando identificar la falta de vivienda como uno de los desafíos y dificultades más trascendentales en el conteo del Censo, la Oficina de Asuntos Comunitarios del Condado de San Mateo diseñó un plan de trabajo que incluía la participación de planificadores urbanos y líderes de organizaciones comunitarias locales.

Debido a los altos precios de la vivienda, solo 14% de las familias puede pagar una vivienda. El arriendo promedio de un estudio es de $2,400 al mes. Por tal razón, muchos residentes se encuentran viviendo en lugares no tradicionales como garajes reconvertidos, sótanos, cobertizos y casa rodantes estacionadas en las calles o en alguna propiedad. El problema es que estos lugares no tienen una dirección postal oficial por lo tanto no están incluidos en el archivo de direcciones postales de la Oficina del Censo y no reciben el cuestionario por correo normal. Estas unidades son invisibles para el Censo.

Utilizando demografía, los datos del censo anterior y la información entregada por una red de líderes de confianza de la comunidad, el Condado de San Mateo se dio a su primera tarea: iniciar un proceso para identificar las áreas con una alta concentración de viviendas no tradicionales. A través de este proceso se pudo identificar más de 2,000 nuevas unidades habitacionales en todo el condado.

“Si le damos un estimado conservador y decimos dos personas por unidad [que no serán contadas] esto equivaldría a una pérdida potencial de 4 millones de dólares anuales de financiamiento federal durante 10 años”, dijo Megan Gosch, analista de gestión del censo para la Oficina de Asuntos Comunitarios del Condado.

“Necesitábamos asegurarnos de un conteo completo… era necesario construir una férrea asociación con organizaciones basadas en la comunidad como también con voluntarios que nos ayuden a llegar a todos los residentes”, aseveró Gosch, hablando en una conferencia virtual de la organización Servicios de medios étnicos / Ethnic Media Services.

Se distribuyeron más de 1.3 millones de dólares entre organizaciones comunitarias con programas para promover el Censo, el condado fue dividido en ocho regiones y se seleccionaron organizaciones en cada región para ser parte de equipos de acción comunitaria. Se designaron líderes cívicos en sus comunidades, voluntarios, como ’embajadores del Censo’ que fueron fundamentales para llegar a las comunidades y se desarrollaron reuniones regionales mensuales para analizar las secciones geográficas del Censo y ver cuáles son los programas de llegada que están o no dando resultados y cuáles son los mensajes que logran resonar con las comunidades locales.

“Y esto está dando resultados: al 28 de junio el Condado de San Mateo fue primero por décima semana consecutiva en el numero de autorrespuestas en el estado. Estamos en el 72.8% de autorrespuestas al Censo, California tiene un 62.9% mientras que en todo el país la tasa es de un 61.8%. Estamos 0.4% detrás del porcentaje final de autorrespuestas del Censo 2020”, enfatizó Gosch.

El condado se encuentra adelante en vecindarios como Hillsborough, Belmont y San Carlos pero según Melissa Vergara, especialista de enlace comunitario con la Oficina de Asuntos Comunitarios del Condado, “todavía tenemos muchas cosas por hacer”. Vergara agregó que todavía faltan áreas importantes que necesitan responder más al Censo como Pescadero, Palo Alto del Este, Daly City y North Fair Oaks

En esas áreas se está invirtiendo en publicidad pagada, campañas dirigidas en las redes sociales, videos, carteles callejeros en paraderos de buses y organizando reuniones con miembros de iglesias para obtener ideas para llegar a las congregaciones locales. Seis de las 10 áreas de más baja respuesta están ubicadas en Palo Alto del Este. Allí la organización Nuestra Casa organizó eventos en áreas de baja respuestas. Debido a todos los actuales problemas “el futuro es incierto pero lo que es cierto es que vamos a necesitar estos números por los próximos 10 años especialmente después de esta pandemia. La comunidad necesita recursos equitativos y no tendremos otra oportunidad de hacer esto porque solo sucede cada diez años”, aseveró Vergara.

Rita Mancera es directora ejecutiva de Puente, un centro comunitario que atiende a residentes de la costa sur del condado y que incluye a comunidades muy difíciles de contar como Pescadero, La Honda, Loma Mar y San Gregorio. El área es grande y trasladarse de un lugar a otro toma tiempo. “El problema mayor es que los cuestionarios no están siendo enviados a los buzones de correo y la comunidad es rural… Otro de los problemas es la desconfianza, algunos de los campesinos piensan que es mejor no participar porque tienen miedo de que su información sea entregada a otros departamentos”, dijo.

Los voluntarios del centro también ayudan a completar el Censo en las escuelas y durante la repartición semanal de alimentos. “Tenemos que enseñarle a la comunidad sobre la importancia del Censo [porque] definitivamente nuestra comunidad no ha sido contada correctamente”, concluyó Mancera.

La publicación de este artículo ha sido posible en parte gracias al apoyo de United Way Bay Area, @UWBayArea.