Cómo ver cinco planetas y la luna sin telescopio el domingo

Si se levanta temprano el domingo 19 de julio, podrá ver 5 planetas y la luna

Aproximadamente 45 minutos antes del amanecer, el próximo domingo 19 de julio podrás ver cinco planetas y la luna creciente sin usar un telescopio. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, así como la Luna, serán visibles.

“Encuentre un lugar con horizontes claros en el este-noreste y suroeste”, recomienda el Dr. Jeffrey Hunt, un educador de astronomía y ex director del planetario, en una publicación en su sitio, When the Curves Line Up.

Hunt ofrece consejos para encontrar cada planeta.

Venus, dice, “arderá en el cielo oriental”. La delgada luna creciente será muy baja en la parte este-noreste del cielo, y solo estará iluminada alrededor del 1 por ciento.

Mercurio estará a la derecha de la luna, Marte estará aproximadamente a la mitad del cielo en el sur-sureste, Júpiter estará justo por encima del horizonte en el suroeste, y Saturno estará en la esquina superior izquierda de Júpiter.

Hunt también dice que es posible que desees usar binoculares para ayudar a encontrar la Luna, Mercurio y Júpiter.

Si te lo pierdes, aún podrás ver los cinco planetas en el cielo durante algunas mañanas después del 19 de julio, pero no verás la luna.

“En las mañanas sucesivas, mire 3-4 minutos más temprano cada día”, aconseja Hunt. “Puedes atrapar (los cinco planetas) en el cielo hasta el 25 de julio”.

Si quieres más, también puedes ver a Urano, Neptuno y Plutón en el cielo entre Venus y Júpiter, pero necesitarás un telescopio para esos tres, reporta CNET.

Y como señala la NASA, si usas binoculares para ver Júpiter, es posible que puedas ver sus cuatro lunas más grandes, Europa, Ganímedes, Io y Calisto.