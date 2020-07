Ford no venderá la Bronco 2021 con transmisión manual

Ford anuncio todos los paquetes de su renovado modelo, dentro de los paquetes del Ford Bronco 2021 se veía una inusual transmisión manual de siete velocidades con engranaje de oruga.

El paquete Sasquash incluía transmisión manual, engranaje de oruga, combinado con la robusta caja de transferencia de dos velocidades del sistema de tracción en las cuatro ruedas del y varios modos de conducción todoterreno no saldrá en este año.

Así es, al parecer fue solo para llamar la atención o anunciar que algún día llegara

Ford afirma que el paquete Sasquatch solo estará disponible con la transmisión automática opcional de 10 velocidades del SUV, lo cual es una excelente transmisión, pero estamos seguros que decepcionaran a muchos que ya esperaban el Sasquash con transmisión manual y el mejor kit todoterreno respaldado por la fábrica.

Sasquatch is only available with the 10-speed automatic. We're open to feedback for those that feel otherwise.

— Mike Levine (@mrlevine) July 15, 2020