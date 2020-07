Kenny Stills, de los Houston Texans, es arrestado por participar en una protesta por el asesinato de Breonna Taylor

Kenny Stills, el exreceptor de los Miami Dolphins y actualmente jugador de los Houston Texans, fue detenido durante una protesta en Louisville, Kentucky, por el asesinato de Breonna Taylor, quien murió baleada por policías dentro de su casa.

Stills fue detenido junto a otras 86 personas que marcharon en la protesta a la casa del Fiscal General de Kentucky, Daniel Cameron.

The shirt Texans WR Kenny Stills wore in his mugshot after he was arrested for participating in a Breonna Taylor protest Tuesday in Louisville: pic.twitter.com/SWSz4kfPtv

— Al Butler (@ALaboutSports) July 15, 2020