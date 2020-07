Sin palabras: Captan en video a un joven atropellando a un anciano de 83 años para robarle su vehículo

HOUSTON – La Policía de Houston busca a un sospechoso que se aprovechó descaradamente de un anciano de 83 años para robarle su vehículo a plena luz del día en una gasolinera de Houston.

El video es perturbador y deja en evidencia que este sospechoso no se tocó el corazón para hacerle la maldad al señor que afortunadamente logró sobrevivir.

