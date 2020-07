Un apoyo en tiempos de coronavirus que resulta extremadamente benéfico

El Programa Great Plates Delivered extiende su servicio a las personas de la tercera edad.

Llegando casi a su tercer mes de servicio, el programa Great Plates Delivered del condado de Los Ángeles ha demostrado ser de gran ayuda para la comunidad de la tercera edad durante los momentos de coronavirus.

Otto Solórzano, director interino del Departamento de Desarrollo Laboral (WDACS) del Condado de Los Ángeles, el cual se encarga del programa, dijo que por segunda vez les han dado una extensión de continuar el programa. Esta vez la extensión es hasta el 9 de agosto.

“Tenemos 57 restaurantes en el programa que han repartido casi 400,000 alimentos para personas necesitadas de la tercera edad”, dijo Solórzano.

Añadió que alrededor del 80% de los restaurantes que participan en el programa son de dueños de minorías.

Actualmente están sirviendo a 3,700 personas con tres alimentos diarios—desayuno, comida y cena—y entre las áreas más necesitadas se encuentran las zonas no incorporadas de Los Ángeles, Inglewood y Glendale.

El programa Great Plates Delivered comenzó el primero de mayo con el fin de servirle sus alimentos a personas de la tercera edad que debido al COVID-19 no pueden salir a la calle.

Este esfuerzo del programa tiene como objetivo ayudar a aquellos que necesitan comidas a domicilio y ayudar a que las industrias locales de restaurantes, hospitalidad y transporte vuelvan a trabajar.

“Cada restaurante recibe $66 diarios por hacer y enviar la comida a las personas que les corresponde”, dijo Solórzano. “Esto ha permitido que los restaurantes regresen hasta 1,200 trabajadores a la fuerza laboral y el programa ha invertido casi $9 millones a la economía local”.

El dinero para pagar por este programa se divide entre FEMA, el estado de California y el condado de Los Ángeles. WDACS espera que el programa sea extendido una vez más, sobretodo ahora que la pandemia esta afectando nuevamente de forma severa.

Los más agradecidos

Solórzano dijo que desde que comenzó el programa no han dejado de recibir tarjetas y correos electrónicos de personas de la tercera edad que están muy agradecidos por la comida.

Entre ellos destacó la historia de una residente de Norwalk, Sharon Popp, quien envió un mensaje agradeciéndoles la ayuda de la comida.

“Obtener la comida parece como tener Navidad todos los días, es muy emocionante abrir las bolsas y ver que hay adentro”, dijo Popp.

Añadió que había días que no comía nada ya sea porque no tenía que cocinar o porque la artritis de sus manos no le permitían cocinar.

“Entre toda esta locura, personas como ustedes renuevan mi fe en la humanidad”, añadió.

¿Quiénes califican?

Para calificar, las personas deben ser mayores de 65 años o de entre 60 y 64 años diagnosticados, expuestos o en alto riesgo de COVID-19, según lo definido por los Centros del Control de Prevención y Enfermedades (CDC).

Las personas no deben recibir asistencia de otros programas estatales o federales de asistencia nutricional como CalFresh/SNAP. Debe vivir solo o con otro adulto elegible para el programa y tener un salario de entre $25,520 a $74,940 (hogar único) o entre $34,380 a $101,460 (hogar de dos personas) por año.

El programa Great Plates Delivered es solo para residentes del condado de Los Ángeles, excluyendo la ciudad de Los Ángeles o cualquier otra ciudad que ofrezca su propio programa de comida para personas mayores.

Para saber más acerca del programa puede llamar al 211 o visite: https://lafound.wdacs.lacounty.gov/great-plates-program/participant-enrollment