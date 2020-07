Senado comenzará a discutir este lunes si aprueba un segundo cheque de estímulo

Los políticos intentarán aprobar un segundo paquete de estímulo antes de fin de mes

Este lunes el Senado regresará de su receso de dos semanas y por fin comenzará la discusión sobre si habrá o no un segundo cheque de estímulo y quiénes podrían ser elegibles para recibirlo. Aunque esto es una buena noticia, la mala es que este proceso podría llevar semanas, lo que significa que dicho pago podría demorarse aún más, de acuerdo con información de CNet.

“Volveremos a la sesión la próxima semana y en el transcurso de las próximas dos semanas, presentaré en el Senado otro paquete (de estímulo). Estamos buscando (dar) otro pago directo”, dijo el martes el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell.

Tan pronto como los legisladores regresen a trabajar, tratarán de llegar a un acuerdo para aprobar un segundo paquete de estímulo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que será una prioridad de todos los políticos que esto se apruebe entre el 20 de julio y el fin de mes.

La razón de esto es que el Senado tiene planeado hacer otro receso el 7 de agosto, mismo que se extenderá hasta el 7 de septiembre.

Esto significa que, si no se aprueba un segundo paquete de estímulo antes del 7 de agosto, el Senado no volverá a debatir sobre el tema sino hasta el 7 de septiembre, lo que significará que los ciudadanos estarán con la incertidumbre de no saber si contarán con otro cheque de estímulo durante todo ese tiempo.

