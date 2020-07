Cuánto dinero podríamos esperar de un segundo cheque de estímulo del IRS

Será la semana entrante cuando los legisladores en Washington regresen del receso del verano y podrían poner en marcha un nuevo paquete de estímulo económico que podría incluir una discusión sobre una segunda ronda de pagos de estímulo, según lo ha adelantado el líder de la mayoría Mitch McConnell.

La discusión está en puerta, sin embargo aún no sabemos con seguridad quiénes podrían ser elegibles para recibir un segundo cheque de estímulo o si se tratará de un pago menor o más grande que el primero, que distribuyó hasta $1,200 dólares por persona.

El presidente Donald Trump ha manifestado de manera pública su deseo que el cheque de estímulo sea de una cantidad mayor, sin embargo, la nueva cantidad de dinero dependerá del tamaño del paquete de ayuda total y de la división que el Congreso haga de esos fondos.

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au

— Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020