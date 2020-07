Marco Rubio se equivocó de foto al lamentar la muerte de John Lewis, pero ya lo arregló

Marco Rubio tuiteó un homenaje a John Lewis que incluyó una foto de él con el representante Elijah Cummings, quien murió en octubre de 2019

El senador Marco Rubio quiso expresar en Twitter sus condolencias por la muerte de John Lewis, pero se equivocó de foto al hacerlo, y rápidamente su error desbordó las críticas.

Marco Rubio insertó una foto de Elijah Cummings en su homenaje a John Lewis, y la confusión con las fotos de los dos legisladores afroamericanos en Twitter convirtió su error en algo que apareció destacado en casi todos los medios nacionales.

El tweet de Rubio ya ue eliminado y su foto de perfil se ha cambiado, pero no antes de que los usuarios pudieran capturar su error y compartirlo en línea.

Earlier today I tweeted an incorrect photo John Lewis was a genuine American hero I was honored to appear together in Miami 3 years ago at an event captured in video below My God grant him eternal resthttps://t.co/aEm4MxKxBP pic.twitter.com/0UpWSG3vNQ — Marco Rubio (@marcorubio) July 18, 2020

Pero los internautas aún siguen comentando que errores como este, no se deben cometer, ni siquiera involuntariamente.

It’s crazy, he got to personally meet both men!

Can anyone find the photo he posted when Elijah Cummings past away? — Ann (@Uhleesha1024) July 18, 2020