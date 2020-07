Pandemia y boicots: las inesperadas amenazas con las que el movimiento olímpico enfrentará los próximos Juegos

En más de 120 años, el movimiento olímpico ha enfrentado problemas de diversas índoles, las más significativas en torno a conflictos bélicos que incluso han afectado la continuidad de los Juegos como sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial; sin embargo, ahora las amenazas llegan por otros frentes.

Atravesando un periodo de crecimiento tanto en lo deportivo como en lo financiero, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha tenido que enfrentar inesperadamente una crisis de proporciones mayúsculas como la pandemia de COVID-19, la cual ha obligado a aplazar al menos un año la realización de la justa veraniega programada originalmente para Tokio en este 2020, pero sin la certeza aún de que el coronavirus permitirá que incluso se lleguen a inaugurar en 2021.

Pero además del reto en la salud, en los últimos días se ha revivido un tema que si bien no es nuevo, ya tenía décadas de no presentarse, y es el de la idea de boicotear el magno certamen deportivo al no presentarse como una señal de protesta, en esta ocasión en particular, con miras a los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2022, en Beijing, China.

"Boycotts and discrimination because of political background or nationality are once again a real danger": Thomas Bach alluding to China's human rights record being an expected target ahead of the 2022 Olympics.https://t.co/mpiqI3L0py

— CBC Olympics (@CBCOlympics) July 17, 2020