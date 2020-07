Para eso nos gustaba: Chicharito no jugará el Clásico del Tráfico en el MLS is Back

El Clásico del Tráfico en el MLS is Back se perdió la presencia de las dos máximas figuras tanto del Galaxy como del LAFC; si bien la ausencia de Carlos Vela por el embarazo de su esposa ya le quitaba emoción, ahora ha decepcionado a la afición ya que Javier ‘Chicharito’ Hernández tampoco estará por lesión.

El delantero mexicano se lastimó la pantorrilla en el entrenamiento del equipo el pasado jueves y no se pudo recuperar para el cotejo de este sábado en el ESPN Wide World of Sports Complex de Orlando, Florida.

Esperando el clásico LAFC vs. LA Galaxy para que al último me digan que no va a jugar el Chicharito por lesión (¿Ya empezamos?) pic.twitter.com/iK53JbFp4y

— San Cadilla (@SanCadilla) July 19, 2020