Cohetes impactan en la Zona Verde de Bagdad durante visita de ministro iraní

IRAK – Fuentes de seguridad iraquíes informaron que al menos tres cohetes Katiusha impactaron este domingo cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en la fortificada Zona Verde, durante la visita del ministro de Exteriores de Irán, Yavad Zarif, a la capital iraquí.

Productive talks in Baghdad with PM @MAKadhimi, Pres. @BarhamSalih, Speaker Halbousi, FM @Fuad_Hussein1 and judicial, political and military leaders.

Agenda: Expanding cooperation to benefit our peoples—and the region.

Next stop: Erbil for meetings with Kurdish leadership. pic.twitter.com/bB6l3KQnKP

— Javad Zarif (@JZarif) July 19, 2020