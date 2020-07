Kato es un perro policía de Texas que le pega duro al narcotráfico

TEXAS – Las calles de durante la pandemia del COVID-19 no han dejado de ser peligrosas.

La actividad de los narcotraficantes y pandillas no cesa, pero la Policía tampoco se ha relajado en su lucha por mantener las calles seguras para la comunidad.

En recientes publicaciones en las redes sociales de las autoridades, incluyendo de la Oficina de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, queda evidente que sus oficiales andan trabajando duro.

Un oficial que le metió un golpe fuerte al narcotráfico en el área de Houston esta semana pasada se llama Kato, este perro policía ayudó a confiscar casi $100,000 dólares de los bolsillos de criminales.

K9 Kato helped take $84K of narcotics money off our streets last week. Helping keep our community clean one sniffer at a time! @K9s4COPs @HCSOTexas

#k9 #k9unit #sniffsniff #professionalsniffer pic.twitter.com/M7CGiRJ4rd

— HCSOK9 (@HCSO_K9) July 19, 2020