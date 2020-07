Cómo quitar 5 manchas difíciles de la ropa de tus hijos

Niños ocupados es sinónimo de problemas inevitables. Para ayudarte a eliminar las manchas del pasto, chocolate, chicles, crayones y Play-Doh que terminan en la ropa de tus hijos una y otra vez, los expertos en lavandería de Consumer Reports comparten sus mejores métodos para combatir las manchas. También incluimos consejos de Crayola y Play-Doh para quitar sus productos de la ropa.

Un truco que puedes probar en la mayoría de las manchas: actuar rápido y usar solo agua.

“Si el césped o la mancha de chocolate todavía están frescas, el agua caliente sola puede eliminarla”, dice Rico de Paz, un químico de CR que prueba los detergentes para la ropa y los quitamanchas. “Simplemente coloca el área manchada de la tela debajo de la llave y enjuaga bien”. Muchas manchas se disuelven mejor cuando se enjuagan con agua caliente, pero las manchas de sangre u otras proteínas, como los huevos, se lavan con agua fría porque el agua caliente las fija.

Sigue leyendo para obtener más consejos sobre cómo quitar las manchas difíciles de lavar. Para ver los mejores detergentes y quitamanchas para combatir las manchas, consulta nuestras calificaciones para detergentes para ropa y quitamanchas para ropa.

Manchas de césped

La clorofila le da al césped su color verde y en las telas actúa como un tinte. Solo un puñado de detergentes líquidos para ropa que probamos hacen un trabajo impresionante eliminando las manchas de césped, incluidos Tide Plus Ultra Stain Release y Persil ProClean Stain Fighter. De hecho, estos dos detergentes se acercaron lo suficiente al poder de limpieza de nuestro quitamanchas mejor calificado, OxiClean MaxForce, que puedes usar para tratar las manchas antes de lavar la ropa. No importa qué detergente uses, sigue estos pasos para obtener los mejores resultados:

1. Aplica una pequeña cantidad de detergente sobre la mancha. Frótalo en la tela con tu dedo o incluso con un cepillo de dientes y déjalo reposar durante al menos 5 minutos. No enjuagues.

2. Coloca la prenda en la lavadora. Usa la temperatura de lavado más caliente que permita la tela (el agua tibia ayuda a quitar la mancha). Puedes lavar los artículos manchados con otra ropa: ninguno de los detergentes en nuestras calificaciones volvió a depositar la suciedad en otras telas en nuestras pruebas. Selecciona la configuración de lavado normal/muy sucia porque su tiempo de lavado más largo permitirá que el detergente realmente haga su trabajo.

3. Comprueba si hay manchas antes de poner la prenda en la secadora. El calor de la secadora fijará las manchas restantes, haciéndolas más difíciles, si no imposible, de eliminar. Si quedan manchas después del lavado, repite los pasos anteriores, pero deja que la prenda se remoje en el detergente de tratamiento previo o el quitamanchas por más tiempo, incluso durante la noche. O sumerge la prenda manchada en una mezcla de agua y blanqueador oxigenado, como OxiClean, Clorox 2 o Borax, que no contiene cloro y se puede usar con blancos y colores; luego lávala.

Goma de mascar

La goma de mascar pegada en el pantalón de tu hijo necesita algo de trabajo. No saldrá con tan solo lavar la prenda, y congelar y raspar la tela puede dañarla. En cambio, trata lo siguiente:

1. Calienta la goma de mascar con un secador de pelo. Luego remuévela tanto como sea posible utilizando un cuchillo de plástico.

2. Aplica una pequeña cantidad de Bengay extra fuerte. Disuelve la base de goma de mascar. Utiliza una bolsa con cierre hermético para quitar el material resultante (se adhiere más fácilmente al plástico que, por ejemplo, una toalla de papel).

3. Lava la prenda. Usa la configuración de agua más caliente que sea segura para la tela. No pongas la prenda en la secadora hasta que la goma de mascar desaparezca.

Manchas de chocolate

El chocolate es más difícil de eliminar de lo que piensas. Solo 4 de los 52 detergentes líquidos en nuestras calificaciones se destacaron en el tratamiento previo y la eliminación de las manchas de chocolate, y todas son de Tide y Persil. Esto es lo que puedes hacer:

1. Raspa suavemente o seca el chocolate. Retira la mayor cantidad posible sin frotarlo ni extenderlo.

2. Trata la mancha con una pequeña cantidad de detergente. Déjala reposar al menos 5 minutos. No enjuagues.

3. Lava la prenda. Usa la configuración de temperatura de agua más caliente de tu lavadora que sea segura para la tela y la configuración de lavado normal/muy sucia.

4. Revísala. Antes de transferir la ropa a tu secadora, revisa la prenda en busca de manchas de chocolate. Repite los pasos anteriores si es necesario, o vuelve a lavar la prenda con un blanqueador oxigenado.

Marcas de crayón

Cuando las marcas de crayón terminan en la ropa y otras telas, prueba estos consejos de Crayola para eliminar los restos de crayón frescos, endurecidos o derretidos:

1. Ráspalo. Retira suavemente la mayor cantidad de crayón posible.

2. Aplica detergente líquido para platos. Crayola recomienda usar detergente para platos Dawn o Joy y aplícalo sobre la mancha. Déjalo reposar durante unos minutos, luego frota la tela con agua tibia.

3. Lava a máquina. Usa la configuración de lavado normal/muy sucia y el agua más caliente que permita la tela. Puedes usar tu detergente para ropa regular y agregar un blanqueador oxigenado. Si quedan manchas de crayón, repite estos pasos. Seca la prenda al aire.

Play-Doh

Cuando encuentres un pedazo de Play-Doh pegado a la ropa, no uses agua caliente ni soluciones de limpieza para intentar quitarla, según Hasbro, el fabricante de Play-Doh. En cambio, intenta esto:

1. Deja que el Play-Doh se seque. Luego usa un cepillo rígido y afloja el Play-Doh de la tela.

2. Pasa la aspiradora. Si el Play-Doh permanece atascado, pasa la aspiradora suavemente usando un accesorio, o puedes lavar la prenda a mano con una pequeña cantidad de detergente para ropa y agua fría. Repite hasta que desaparezca.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.