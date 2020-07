Fotos: Manifestante de Portland se quita la ropa y enfrenta a la policía. La apodan la “Atenea desnuda”

La foto de una mujer desnuda enfrentando a la policía en una manifestación en Portland recorrió las redes y acaparó titulares de medios de comunicación.

A cropped version of this photo I shot on Friday is getting a lot of attention; I don't mind the crop but I do prefer the full version, so I'm putting it here pic.twitter.com/iraXCqYYP2

La mujer, que llevaba solo la mascarilla y un gorro, fue bautizada como la “Atenea desnuda” después de pasearse haciendo posturas de ballet entre manifestantes y policías durante un enfrentamiento en la ciudad el viernes por la noche, tal y como informó la prensa local.

Un video muestra a la mujer moviéndose de manera pacífica delante de distintos cuerpos de seguridad. “Todos parecían sorprendidos y algo asombrados”, dijo Dave Killen, fotógrafo de The Oregonian / OregonLive. La foto que tomó el citado fotógrafo durante la manifestación se hizo viral en poco tiempo.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t

— Donovan “It was the blurst of times” Farley 💻🐒 (@DonovanFarley) July 18, 2020