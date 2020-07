Investigan asesinato de tres amigos durante paseo de pesca en Florida

Autoridades en Florida ofrecieron una recompensa de $30,000 para el que ayude a dar con los responsables del asesinato de tres hombres durante un paseo de pesca.

Damion Tillman, de 23 años, Brandon Rollins, de 27 , y Keven Springfield, de 30, fueron hallados asesinados el viernes en Lake Streety, a unas 70 millas de Orlando.

El alguacil del condado de Polk Grady Judd dijo que por ahora se desconoce el motivo de la masacre.

Why this is not all over the News??? @cnn @FoxNews #DamionTillman, #KevenSpringfield and #BrandonRollins were at murdered #LakeStreety pic.twitter.com/XPFBSsST1z

— 💗💋*Lee*💋💗 (@LindaLe00401807) July 20, 2020