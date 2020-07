Trepó hasta la ventana del hospital para despedirse de su madre que se estaba muriendo

La desgarradora imagen de un joven queriendo ver a su madre para despedirse de ella ha dado la vuelta al mundo y se ha hecho viral.

Jihad Al-Suwaiti, de 30 años y originario de Cisjordania, supo que su madre se estaba muriendo. El coronavirus había complicado la salud de la mujer, que padecía leucemia y estaba ingresada en la UCI del Hospital Estatal de Hebrón. El chico no quiso dejarla sola en ese duro momento e hizo todo lo que pudo por verla.

Según cuenta el diario el Mundo, Jihan escaló los muros que rodean el hospital hasta lograr alcanzar la ventana de la habitación de su madre. Allí pudo verla y acompañarla hasta que falleció el pasado 16 de julio.

La historia ha sido compartida por Mohamad Safa, representante de Naciones Unidas en la zona y conocido activista humanitario. Según comentó Jihan, es el hijo menor y siempre ha estado muy unido a su madre, especialmente desde que quedó huérfano de padre hace 15 años.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020