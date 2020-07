Trump cambia su discurso: Reconoce que el coronavirus empeorará e insta a llevar mascarilla

El presidente Donald Trump volvió este martes a las ruedas de prensa sobre el coronavirus después de tres meses de interrupción. Lo hizo a solas, con un marcado mensaje xenófobo contra China y con un cambio de tono frente a la pandemia al reconocer que empeorará y que las mascarillas ayudan a contener del virus.

“Hoy me gustaría actualizar sobre nuestra respuesta al virus de China y lo que mi administración está haciendo para controlar el brote en el Cinturón del sol [los estados del sur y oeste del país, los más afectados actualmente]”, dijo el presidente al inicio de su intervención sobre la crisis económica de COVID-19.

Trump starts his July 21 coronavirus briefing with some casual xenophobia pic.twitter.com/6rtJMLIYvk

— Aaron Rupar (@atrupar) July 21, 2020