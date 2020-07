Video: Anciano hispano caído en el piso le pide ayuda a un conductor de FedEx pero este le dice: “No puedo hacer eso, jefe” y se aleja

TEXAS – Un anciano hispano de 89 años sufrió una caída en el exterior de su residencia y al ver a un conductor de FedEx acercarse le pidió ayuda para levantarse, pero el conductor no lo ayudo, se alejó diciéndole: “No puedo hacer eso, jefe”.

El incidente fue captado en video por una cámara de timbre y las imágenes ahora circulan en los noticieros y redes sociales.

GETTING BACK UP: After a video showed the delivery driver refusing to help the elderly man, the Freeport PD chief let the man know the police will help him up. https://t.co/g0aUYd1YRU

— Pooja Lodhia (@PoojaOnTV) July 21, 2020