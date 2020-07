Carlos Hermosillo le dijo “pasadito de peso” al Chicharito y tundió a Hugo Sánchez

El exjugador apuntó que Hugol no hizo nada con la Selección Mexicana

Carlos Hermosillo ha sido uno de los críticos más severos de Cruz Azul, pues no deja pasar ninguna oportunidad para juzgar el mal manejo de la directiva con el equipo, pero esta vez, dejó a un lado al equipo de sus amores y se fue con todo en contra de Hugo Sánchez y Javier Hernández, dos delanteros históricos del fútbol mexicano.

Si bien Hermosillo reconoció lo hecho por el “Pentapichichi” con Real Madrid, aseguró en entrevista para ESPN que con la Selección Mexicana tuvo un paso gris.

“Qué alguien me explique qué hizo Hugo en la Selección, nada. Su carrera, la cual respeto y admiro, fue internacional, pero en la Selección no se nos olvide que cuando eliminaron a México ahí estuvo metido. En el 86 se la pasó masajeándose fuera de la cancha en el partido más importante que era Alemania y en 1994 jugó un partido y perdimos, pero él era el salvador” detalló el ex futbolista mexicano, quien jugó con Hugo en el Mundial de Estados Unidos.

Respecto a Javier ‘Chicharito’ Hernández, Hermosillo detalló que el manejo de su carrera no ha sido el adecuado, de lo contrario, había mantenido un buen nivel que le hubiera alcanzado para seguir en el fútbol europeo.

“‘Chicharito’ ya dio lo que tuvo que dar, yo creo que fue un jugador muy interesante, por algo es el máximo goleador en Selección. Él tuvo ya una lesión muscular y cuando empiezas a tener lesiones tiene mucho que ver con el peso y yo he visto el Chícharo pasado de peso y tiene mucho que ver con tu cuidado personal”, detalló a partir del minuto 10 de la charla.

Hugo fue “Pentapichichi” con Real Madrid, mientras que Hernández es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Un par de futbolistas que ya tienen su nombre grabado con letras de oro en la historia del futbol nacional.