Cómo destapar el inodoro

Nos ha pasado a todos. Jalas la palanca, pero en lugar de que el agua baje, la ves subir, subir y subir… Entras en pánico. ¿Realmente usé tanto papel higiénico?

En cualquier momento es difícil lidiar con las obstrucciones de los inodoros, pero durante la pandemia realmente pueden hacerte entrar en pánico. No puedes permitirte tener un inodoro que no funcione y puedes ser reacio a traer un plomero a tu casa. La buena noticia: “Puedes solucionar la mayoría de las obstrucciones tú mismo”, dice Andrew Chandler, técnico principal de plomería en Plumbing in Pink en Greenville, South Carolina. La clave, dice, suele ser el buen uso de un destapa caños.

A continuación, los plomeros ofrecen sus consejos sobre cómo limpiar una obstrucción del inodoro tú mismo y cuándo debes llamar a un profesional. (En cuanto a lo que no debes hacer, no uses Drano ni agua hirviendo).

Si deseas reemplazar tu inodoro, lee más abajo o consulta los modelos en nuestras calificaciones de inodoros. Una de nuestras pruebas principales evalúa qué tan bien funcionan los modelos cuando jalas la palanca.

Utilizamos una imitación de desechos compuesta por 160 bolas de polietileno sólido, siete esponjas tachonadas con tornillos del número 10 para obtener un peso realista y condones de látex no lubricados llenos de agua. Los mejores modelos de nuestras pruebas lo descargan todo de una sola vez; los peores modelos se atascan con la primera descarga.

Cómo destapar un inodoro paso a paso

1. Si dejas caer algo en el inodoro, por ejemplo el juguete de un niño, intenta sacarlo primero. No lo fuerces hacia abajo con una descarga. Incluso si se va por las tuberías, todavía tiene que moverse alrededor de 100 a 200 pies para llegar al alcantarillado de la ciudad. “Para muchas personas, una vez que el objeto está fuera de la vista, está fuera de la mente”, dice Mike DeSilva, plomero y presidente de Plumbing Plus en Poway, California. “Pero esto puede causar problemas más tarde. Usa un gancho para ropa o lo que puedas para sacarlo”.

Una nota sobre las toallitas: No las deseches en el inodoro, incluso si el paquete dice que son “desechables”. A diferencia del papel higiénico, las toallitas no se descomponen fácilmente y pueden incluir adhesivos que las ayudan a mantenerse estiradas y pueden causar problemas en el futuro. “Bajarán”, dice Chandler. “Pero pueden arruinar totalmente una fosa séptica y costarte entre $5,000 y $10,000 para repararla. Si estás sobre una alcantarilla de la ciudad, son un costo adicional de la ciudad para limpiar”. Los trabajadores de tratamiento de residuos de la ciudad tienen que sacar las toallitas y llevarlas a un vertedero. De la misma manera, no deseches en el inodoro las toallas de papel ni las toallas de rollo de la tienda.

2. Si hay mucho papel higiénico atascado, busca el destapa caños. Primero, deberás cerrar el agua para asegurarte de que el inodoro no se desborde mientras trabajas. Solo asegúrate de que haya una cantidad decente de agua en la taza del baño para que cuando liberes la obstrucción, haya agua para ayudar a mover los desechos por el desagüe, dice DeSilva.

Coloca el destapa caños directamente sobre el drenaje de la taza. Empuja lentamente el destapa caños hacia abajo para que se comprima, luego jálalo con fuerza y rapidez hacia arriba y hacia abajo mientras intentas mantener un sellado entre el destapa caños y la taza del baño. Deberías sentir cierta resistencia y succión hasta que se libere la obstrucción. Levanta el destapa caños. Si ves que los desechos y el agua bajan, vuelve a abrir el agua inmediatamente y comienza a jalar la palanca. De lo contrario, sigue sumergiendo el destapa caños hasta que la obstrucción se despeje por completo.

3. Si un destapa caños no te ayuda en lo más mínimo, prueba con un limpiador para la taza del baño. Vierte una pequeña cantidad de limpiador líquido formulado con peróxido de hidrógeno como removedor de cal y óxido directamente en el inodoro y déjalo reposar de 30 minutos a unas pocas horas. Verifica si los químicos del limpiador han descompuesto los desechos y si la taza del baño se ha vaciado, dice DeSilva. Jala la palanca una vez que el agua haya bajado.

4. Consigue un limpiador de enzimas. Los limpiadores enzimáticos, como Green Gobbler, están hechos de una mezcla concentrada de bacterias que descomponen los desechos en el inodoro, pero no dañan las tuberías. Puedes comprarlos en tiendas de mejoras para el hogar. Son ideales para las casas antiguas con tuberías de hierro fundido porque los limpiadores fuertes como Drano pueden corroer los metales. Una vez que lo viertes en el inodoro, déjalo reposar durante unas 24 horas (no jales la palanca) para que tenga tiempo de funcionar. DeSilva sugiere verter un limpiador enzimático en el inodoro varias veces al mes para mantener un sistema saludable.

5. Llama a un plomero. “Cuando no puedes destapar un inodoro con un destapa caños o si notas una obstrucción en la línea principal entre la casa y la calle, necesitas ayuda profesional”, dice Chandler. El agua que sube en otros lugares, como en un lavabo o una ducha, es una indicación de que hay desechos acumulados más lejos en las tuberías que no se pueden ver.

Debido a la pandemia, cuando programes una visita, pregúntale al plomero si usará equipo de protección personal cuando vaya a tu casa, y si suele limpiar su equipo después de cada visita de servicio. Explícale de antemano el problema al plomero por teléfono. Si necesitas hablar en persona, mantente al menos a 6 pies de distancia, haz que la conversación sea lo más breve posible y asegúrate de que ambos usen mascarillas. Haz planes para que tu familia se quede en una habitación distinta en la casa mientras el plomero trabaja y abre las ventanas para que circule el aire.

Lo que no debes hacer

No uses agua hirviendo. Aunque podría destapar el inodoro, podría terminar dañándolo. “Si comienzas a usar demasiada agua caliente, calentarás el inodoro”, dice DeSilva. “Tu inodoro se encuentra sobre una conexión del desagüe rodeada con un anillo de cera. Si lo calientas demasiado, podrías derretir ese sello”. Eso puede provocar una fuga en la base del inodoro y tendrás que quitar el inodoro por completo para reemplazar el sello que se encuentra debajo.

No viertas Drano en el inodoro. Drano es un producto químico altamente corrosivo. Puede dañar las tuberías, tanto que pueden llegar a romperse. Si se rompen, tendrás un problema mucho mayor que una obstrucción en el baño.

Los mejores inodoros en las pruebas de CR

Los miembros de CR con acceso digital pueden leer las calificaciones y revisiones de los tres mejores inodoros de nuestras pruebas, todos los cuales obtienen calificaciones excelentes para la eliminación de desechos sólidos.

