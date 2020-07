El cometa Neowise está más cerca de la Tierra esta noche y también podrás verlo en Internet

El brillante Cometa C / 2020 F3 (Neowise), que ha llamado la atención de los observadores del cielo en todo el mundo en las últimas semanas, hará su aproximación más cercana a la Tierra en la noche del 22 de julio.

Aproximadamente a las 9:09 p.m. EDT (0109 GMT el 23 de julio), el cometa Neowise alcanzará el perigeo, o su distancia más cercana a la Tierra.

En ese momento, el cometa estará a 0.69 UA (unidades astronómicas, o la distancia promedio de la Tierra al Sol) lejos de la Tierra, según la calculadora de órbita de la NASA. Eso es aproximadamente 64.3 millones de millas, o 103.5 millones de kilómetros.

Brillando con una magnitud de 2.2, el cometa es actualmente tan brillante como Polaris, la Estrella del Norte, y se puede observar en cielos oscuros sin la ayuda de un telescopio o binoculares.

Los observadores del cielo en el hemisferio norte podrán ver el cometa después del atardecer: estará justo debajo de la constelación de la Osa Mayor.

Cada noche, el cometa continuará elevándose cada vez más por encima del horizonte noroeste como se ilustra en el siguiente gráfico:

Si no puedes ver el cometa a simple vista en el cielo nocturno durante su acercamiento esta noche, tendrás otra oportunidad de velo en dos transmisiones en vivo que se realizarán el jueves 23 de julio.

Primero, el astrofísico Gianluca Masi de The Virtual Telescope Project en Italia transmitirá vistas en vivo del cometa a partir de las 3 p.m. EDT (1900 GMT) del 23 de julio.

See comet C/2020 F3 NEOWISE live, online, from the comfort of your home, next 23 July!

Save the date and join us: as always, it is free!

details: https://t.co/QI9nAjlxxe pic.twitter.com/CoDxcSZnqW

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) July 8, 2020